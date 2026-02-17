ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस विधायक पर केस दर्ज, कैथल SDM को झुनझुना देने की कोशिश की थी, कहा था- पकड़ो और बजाओ

कैथल में एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह को झुनझुना देने की कोशिश करने वाले गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर केस दर्ज हुआ है.

FIR registered against Guhla Congress MLA Devendra Hans for his attempt to hand rattle toy Jhunjhuna to Kaithal SDM
हरियाणा में कांग्रेस विधायक पर केस दर्ज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 17, 2026 at 1:58 AM IST

4 Min Read
कैथल : हरियाणा के कैथल में पिछले महीने हुए एक विरोध प्रदर्शन के लिए कैथल एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह को झुनझुना देने की कोशिश करने वाले गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस और बाकी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

एसडीएम की शिकायत पर केस दर्ज : पुलिस के मुताबिक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने आरोप लगाया है कि इस हरकत से उनके सरकारी काम में रुकावट आई और उन्हें बेइज्जत किया गया. गुहला MLA ने 19 जनवरी को SDM के ऑफिस के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने ब्लॉक और डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में, खासकर पेहोवा रोड के किनारे, बिना मंजूरी के कुछ दुकानों द्वारा कथित तौर पर एक्सटेंशन का मुद्दा उठाया था. गुहला DSP कुलदीप सिंह ने फोन पर कहा कि FIR में MLA और एक लोकल पत्रकार समेत पांच लोगों का नाम है. ये FIR SDM की शिकायत के बाद दर्ज की गई है.

पूछताछ के लिए विधानसभा स्पीकर से मांगी इजाजत : DSP ने कहा कि "हम जांच करेंगे कि इस मामले में उनका क्या रोल है, और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी." DSP ने आगे कहा कि कैथल पुलिस कांग्रेस नेता को जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी और इसके लिए हरियाणा असेंबली स्पीकर से इजाज़त मांगी गई है. सिंह ने कहा कि केस BNS की धारा 126 (गलत तरीके से रोकना), 221 (सरकारी कर्मचारी को उसके सरकारी काम करने में रुकावट डालना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) और 356 (2) (बदनाम करना) के तहत दर्ज किया गया है.

झुनझुना देने की कोशिश की थी : SDM प्रमेश सिंह ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया था कि देवेंद्र हंस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ "गलत व्यवहार" किया. विधायक और गुहला के SDM के बीच हुई तीखी बहस के एक कथित वीडियो में हंस एक समर्थक की जेब से झुनझुना निकालकर SDM को देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में MLA को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि, "ये झुनझुना पकड़ो और बजाते रहो, और कुछ नहीं होता आपसे." इस पर SDM ने जवाब दिया कि, "इसे अपने पास रखो". इसके बाद MLA ने खिलौना सिंह के पैरों पर फेंक दिया और चले गए. तब MLA ने कहा था कि सिंह "कोई संतोषजनक जवाब" नहीं दे सके और ये नहीं बता सके कि मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है.

गलत बर्ताव का आरोप : बाद में प्रमेश सिंह ने रिपोर्टरों को बताया कि उन्होंने एक्सटेंशन के बारे में उनकी सभी चिंताओं को दूर कर दिया था, लेकिन हंस ने उनके साथ "गलत व्यवहार" किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि MLA ने मज़ाक में कहा कि SDM एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में असमर्थ हैं और उन्हें इसके बजाय रैटल टॉय से खेलना चाहिए "जिससे जनता के सामने मेरी गरिमा और अधिकार कम हो जाए."

एफआईआर दर्ज की गई : SDM ने यह भी आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए, जो "जानबूझकर उकसाने, पब्लिक ऑर्डर में खलल डालने और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार को कमज़ोर करने जैसा है". गुहला डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले को असंज्ञेय अपराध मानते हुए रोजनामचा में एंट्री कर न्यायपालिका से जांच की अनुमति मांगी थी. जांच में कुछ तथ्य सामने आए, जिनके लिए कोर्ट को सूचित किया गया. इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर गई है. अब जांच के दोनों पक्षों को शामिल कर जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस विधायक ने क्या कहा ? : वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने कहा है कि वे किसी से डरने वाले नहीं है. इस संबंध में मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तथ्यों के साथ मामले को प्रस्तुत किया जाएगा.

