फेसबुक फ्रेंड ने बनाया फर्जी निकाहनामा; युवक को फंसाने की साजिश, युवती के खिलाफ FIR दर्ज
इंस्पेक्टर हसनगंज छितावन कुमार ने कहा, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. निकाहनामे की सत्यता की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:37 PM IST
लखनऊ: हसनगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के फेसबुक फ्रेंड को फर्जी निकाहनामे के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामन आया है. पीड़ित अब्दुल कादिर का आरोप है कि युवती और उसके पिता ने फर्जी गवाहों और जाली मुहर के जरिए निकाहनामा तैयार कर उसे पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी. हसनगंज पुलिस ने जालसाजी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.
फेसबुक पर दोस्ती और फिर नोटिस का खेल: मूल रूप से हरदोई निवासी और अयोध्या में कार्यरत अब्दुल कादिर ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती डालीगंज की रहने वाली अशमाला मानवी से हुई थी. कुछ समय बाद बातचीत बंद हो गई, लेकिन 6 अगस्त 2025 को उनके घर हसनगंज थाने से एक नोटिस पहुंचा. नोटिस देखकर कादिर के होश उड़ गए, जिसमें दावा किया गया था कि उसका अशमाला से निकाह हो चुका है और वह उसे परेशान कर रहा है.
जाली निकाहनामे की खुली पोल: पीड़ित ने जब पारिवारिक न्यायालय और थाने में जाकर दस्तावेजों की जांच की, तो निकाहनामे में कई खामियां मिलीं. निकाहनामे पर न तो किसी अधिकृत काजी की मुहर थी और न ही हस्ताक्षर. मुस्लिम विवाह अधिनियम के अनुसार परिवार के दो बालिग गवाह अनिवार्य हैं, जबकि इसमें दर्ज गवाहों को दोनों ही पक्ष नहीं जानते. दस्तावेज किसी निर्धारित सरकारी प्रोफार्मा पर तैयार नहीं किया गया था.
ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी: पीड़ित का आरोप है कि युवती के पिता मोहम्मद फहद और अन्य परिजनों ने मिलकर यह साजिश रची है. उनका मकसद फर्जी निकाहनामे के जरिए दबाव बनाकर वसूली करना और झूठे मुकदमे में फंसाना है. जब उसने विरोध किया, तो दबंग किस्म के आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई. हसनगंज इंस्पेक्टर छितावन कुमार ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. निकाहनामे की सत्यता की जांच की जा रही है. कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और धमकी देने के आरोपों की पुष्टि होते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
