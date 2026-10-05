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झारखंड में SC/ST एक्ट के तहत भाजपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज; जानिए क्या है मामला

गढ़वा: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. श्रवण सिंह खरवार नाम के शख्स की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर गई है.

दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को लेकर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

शिकायतकर्ता श्रवण सिंह खरवार ने विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है. पुलिस को दिए आवेदन में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर विधायक का एक वीडियो देखा. उस वीडियो में गढ़वा विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणियां की हैं.

शिकायतकर्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा आघात पहुंचा है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि विधायक के इस कृत्य को मानहानि, अपमान तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रति अपमानजनक व्यवहार मानते हुए भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

रंका थाना प्रभारी विष्णुकांत के अनुसार, शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर SC/ST एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.