चैट ऐप पर हुई दोस्ती, कलमा पढ़वाया, 786 मेहर तय कर फर्जी निकाह किया, मुख्य आरोपी समेत मां-बहन और भाई पर भी FIR
आरोप है कि धर्म परिवर्तन न कराने का झूठा वादा कर युवक ने कलमा पढ़वा दिया और फर्जी निकाह कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 11:11 PM IST
लखनऊ : चौक थाना क्षेत्र में धर्म छिपाकर दोस्ती करने, जबरन कलमा पढ़वाकर निकाह करने और प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. थवई टोला की रहने वाली एक युवती को शादीशुदा युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन न कराने का झूठा वादा कर कलमा पढ़वा दिया और फर्जी निकाह कर लिया. हकीकत सामने आने पर पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके भाई, मां और बहन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता के अनुसार, करीब एक साल पहले एक चैट ऐप के जरिए उसकी पहचान शाहरुख खान उर्फ रफ्तार से हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और शाहरुख ने शादी का प्रस्ताव रखा. युवती ने जब दोनों के धर्म अलग होने की बात कहकर शादी से इनकार किया, तो आरोपी ने उसे भरोसे में लेते हुए कहा कि वह कभी उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा और दोनों अपने-अपने धर्म का पालन करेंगे.
कुछ समय बाद शाहरुख ने कहा कि वह दुबई से लौटकर लखनऊ में उससे निकाह करेगा और फिर अपने साथ दुबई ले जाएगा. इसके बाद उसने एक परिचित के जरिए युवती को कलमा पढ़वाया और दलील दी कि निकाह के लिए दोनों का एक ही धर्म में होना जरूरी है. आरोपी ने 786 मेहर तय कर निकाह कबूल करवाया और करीब एक साल तक उसे पत्नी की तरह झांसे में रखा. इस दौरान आरोपी ने पहचान पत्र में अपना सरनेम बदलने का भी दबाव बनाया.
युवती को पता चला कि शाहरुख का परिवार किराए के मकान में रहता है, तो उसे शक हुआ. उसने शाहरुख की मां और बहन से संपर्क किया, तो सच जानकर उसके होश उड़ गए. परिजनों ने पहले निकाह को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि शाहरुख का निकाह साल 2020 में शाजिया नाम की महिला से हो चुका है और उसकी एक बच्ची भी थी, जिसकी मृत्यु हो गई.
सच्चाई सामने आने पर शाहरुख के भाई मो. अयान उर्फ सोनू ने फोन कर इस निकाह को अवैध बताया और अभद्रता शुरू कर दी. उसने इलाज के नाम पर भेजे गए 20,000 रुपये वापस मांगे और वॉट्सऐप पर भद्दे व आपत्तिजनक संदेश भेजे. धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने चौक कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई.
चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी शाहरुख खान उर्फ रफ्तार, भाई मो. अयान उर्फ सोनू, मां सायरा, बहन शहनाज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी साक्ष्य जुटाकर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
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