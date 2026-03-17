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हरिशंकर तिवारी के बेटे Ex MLA विनय शंकर तिवारी पर धमकाने का केस, दर्ज हुई FIR

बड़हलगंजनगर के सोती चौराहे पर पहले से लगे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के शिलापट्ट को हटाकर नगर पंचायत द्वारा दूसरा शिलापट्ट लगा दिया गया था.

VINAY SHANKAR TIWARI
र्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के शिलापट्ट को हटाकर नगर पंचायत द्वारा दूसरा शिलापट्ट लगाने पर बवाल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: गोरखपुर से चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी पर, अपने क्षेत्र के नगर पंचायत बड़हलगंज अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर को धमकी देने के मामले में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है.

बता दें कि विनय शंकर तिवारी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं. बड़हलगंज नगर के सोती चौराहे पर पहले से लगे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के शिलापट्ट को हटाकर नगर पंचायत द्वारा दूसरा शिलापट्ट लगा दिया गया था. जिसको लेकर नगर के लोगों द्वारा विरोध शुरू हुआ तो आनन- फानन में उसे हटाकर दूसरे स्थान पर पर लगा दिया गया.

इसकी जानकारी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हुई, तो उन्होंने अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर को फोन किया और इस बीच मोबाइल पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

इसके बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि की शिकायत पर बड़हलगंज पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. अध्यक्ष प्रतिनिधि की तरफ से नोकझोंक का आडियो भी जारी किया गया है.

जिस शिलापट्ट को लेकर बवाल और FIR हुई है, वह सोती चौराहे पर 11 फरवरी 1995 को लगाया गया था. पूर्व चेयरमैन विश्वनाथ उमर मार्ग के नाम के इस शिलापट्ट का पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी द्वारा लोकार्पण किया गया था.

बताया जा रहा है कि दो दिन पूर्व नगर पंचायत बड़हलगंज ने उसी शिलापट्ट पर एक दूसरा शिलापट्ट लगा दिया था. पूर्व मंत्री के समर्थकों के विरोध के चलते आनन-फानन में शिलापट्ट हटा दिया गया.

इस मामले में चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि 35 साल पहले तत्कालीन विधायक हरिशंकर तिवारी द्वारा पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ उमर मार्ग का शिलापट्ट लगाया गया था. भूलवश इस 35 वर्ष पुराने शिलापट्ट पर नए कार्य का शिलापट्ट लग गया. जैसे ही हमें जानकारी हुई नए शिलापट्ट को वहां से हटाकर निर्धारित स्थान पर लगा दिया गया. और पुराने शिलापट्ट की साफ सफाई कर दी गई.

इसी बात को लेकर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके बीच मोबाइल पर तीखी नोकझोंक हुई. इस संबंध में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, किंतु मोबाइल स्विच ऑफ मिला. फिलहाल बड़हलगंज की जनता इसे सोची समझी राजनीतिक विवाद बता रही है. लेकिन इस मामले में पूर्व विधायक पर महेश उमर की तहरीर पर एफआईआर बीएनएस की धारा 351 (3) में मुकदमा दर्ज हो गया है.

पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है. साथ ही ऑडियो की भी पड़ताल कराई जाएगी. लेकिन शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है.

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