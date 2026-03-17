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हरिशंकर तिवारी के बेटे Ex MLA विनय शंकर तिवारी पर धमकाने का केस, दर्ज हुई FIR

र्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के शिलापट्ट को हटाकर नगर पंचायत द्वारा दूसरा शिलापट्ट लगाने पर बवाल. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर से चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी पर, अपने क्षेत्र के नगर पंचायत बड़हलगंज अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर को धमकी देने के मामले में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है. बता दें कि विनय शंकर तिवारी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं. बड़हलगंज नगर के सोती चौराहे पर पहले से लगे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के शिलापट्ट को हटाकर नगर पंचायत द्वारा दूसरा शिलापट्ट लगा दिया गया था. जिसको लेकर नगर के लोगों द्वारा विरोध शुरू हुआ तो आनन- फानन में उसे हटाकर दूसरे स्थान पर पर लगा दिया गया. इसकी जानकारी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हुई, तो उन्होंने अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर को फोन किया और इस बीच मोबाइल पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इसके बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि की शिकायत पर बड़हलगंज पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. अध्यक्ष प्रतिनिधि की तरफ से नोकझोंक का आडियो भी जारी किया गया है. जिस शिलापट्ट को लेकर बवाल और FIR हुई है, वह सोती चौराहे पर 11 फरवरी 1995 को लगाया गया था. पूर्व चेयरमैन विश्वनाथ उमर मार्ग के नाम के इस शिलापट्ट का पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी द्वारा लोकार्पण किया गया था.