ETV Bharat / state

उन्नाव: एक ही जमीन दो बार बेची! जिला पंचायत अध्यक्ष ने पूर्व ब्लॉक प्रमुखों समेत 5 पर दर्ज कराया मुकदमा

सीओ सिटी विनी सिंह के अनुसार, शिकायत में सफीपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह और उनकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमा सिंह के अलावा छगन लाल, सुरेश कुमार और राजेंद्र तिवारी के नाम सामने आए हैं. नामजद आरोपियों की संख्या और तहरीर में दर्ज विवरण की पुलिस स्तर से जांच की जा रही है.

उन्नाव : जनपद में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक ही भूमि को दो अलग-अलग समय पर बेचकर दोबारा रजिस्ट्री कराने के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई दो पूर्व ब्लॉक प्रमुखों समेत चार लोगों के खिलाफ की गई है. पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि का पहले ही साल 2000 में बैनामा किया जा चुका था. इसके बावजूद कथित तौर पर उसी जमीन को वर्ष 2012 में दोबारा बेचकर उसकी रजिस्ट्री करा दी गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पहले से विक्रय हो चुकी भूमि के इस तथ्य को छिपाते हुए दोबारा बैनामा कराया गया. तहरीर के मुताबिक, जमीन के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों में पहले किए गए विक्रय का विवरण दर्ज होने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दूसरी रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप है. शिकायतकर्ता ने इसे दस्तावेजों के आधार पर किया गया फर्जीवाड़ा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.



कथित फर्जीवाड़ा कर अवैध कब्जे का भी आरोप



इस मामले में केवल जमीन की दोबारा रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर कथित फर्जीवाड़ा कर भूमि पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है. जिला पंचायत अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी जांच करेगी कि भूमि का वास्तविक स्वामित्व किसके पास था और दोनों बैनामों के दौरान किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया.



सीओ सिटी विनी सिंह के अनुसार, राजस्व और रजिस्ट्री कार्यालय से संबंधित अभिलेख भी जांच का अहम हिस्सा होंगे. दस्तावेजों की जांच और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, जो भी तथ्यों सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- कानपुर: काकादेव के मॉडल टाउन में बनेगा शहर का पहला मेडिटेशन पार्क, डेढ़ करोड़ रुपये होंगे खर्च