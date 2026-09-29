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एटा में महिला होम ट्यूटर के खिलाफ FIR, पीएम मोदी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, बच्चों का बनाया था वीडियो

महिला होम ट्यूटर के खिलाफ FIR. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : मासूम स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक और राजनीतिक टिप्पणियां करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एटा पुलिस ने कार्रवाई की है. कोतवाली थाने में महिला होम ट्यूटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.