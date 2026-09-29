एटा में महिला होम ट्यूटर के खिलाफ FIR, पीएम मोदी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, बच्चों का बनाया था वीडियो
पुलिस वीडियो की सत्यता, उसमें दिखाई दे रहे बच्चों और वीडियो बनाए जाने की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:04 PM IST
एटा : मासूम स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक और राजनीतिक टिप्पणियां करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एटा पुलिस ने कार्रवाई की है. कोतवाली थाने में महिला होम ट्यूटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया, दरोगा गगनदीप की लिखित शिकायत पर प्रतिभा पुत्री शिवकुमार यादव निवासी हिम्मतपुर काकामई उर्फ बादामपुर, थाना मिरहची के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी महिला होम ट्यूटर बताई जा रही है. पुलिस वीडियो की सत्यता, उसमें दिखाई दे रहे बच्चों और वीडियो बनाए जाने की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है.
वायरल वीडियो में महिला बच्चों के साथ बातचीत करती नजर आ रही है. शुरुआत में बच्चे अपनी बोतल, नोटबुक और अन्य सामान चोरी होने की बात कहते हैं. इसके बाद महिला बच्चों से पूछती है कि यह सब कौन कर रहा है. इसके बाद पीएम मोदी का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है. वीडियो में एक बच्चा ‘वोट चोरी’ की बात करता है, जबकि कुछ अन्य बच्चे जंतर-मंतर जाने और खुद को कॉकरोच बता रहे हैं.
कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में आया. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब और कहां बनाया गया, इसमें दिखाई दे रहे बच्चे कौन हैं तथा वीडियो को सोशल मीडिया पर किस उद्देश्य से अपलोड किया गया.
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