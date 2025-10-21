ETV Bharat / state

एवरेस्ट विजेता के घर पर पत्थरबाजी, डराने-धमकाने की कोशिश, दहशत में परिवार

शहर कोतवाल सुखराम चोटिया ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर दो नामजद और करीब दो दर्जन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. उसके आधार पर भी पुलिस कारवाई करेगी. जयपुर में रहने वाले गौरव शर्मा हर साल की तरह इस बार भी दीपावली मनाने अपने पैतृक घर आनंद भवन आए थे.

चूरू: दीपावली की रात चूरू शहर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जिले के इकलौते एवरेस्ट विजेता गौरव शर्मा के परिवार पर असमाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. इस दौरान 15-20 हमलावरों ने घर के बाहर जमकर पत्थरबाजी की. सुतली बम फेंके और परिवार को डराने-धमकाने की कोशिश करते हुए हाथापाई की. घटना के बाद से परिवार के लोग दहशत में हैं.

वीडियो जारी कर दी घटनाक्रम की जानकारी: उन्होंने घटना के बाद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर पूरी घटना के बारे में लिखा. चूरू पुलिस व जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की. गौरव शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा कि सोमवार रात करीब 9:25 बजे उनके मूल निवास पर कुछ लोगों ने उनके परिवार पर हमला किया. शर्मा ने पोस्ट में बताया कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी पेट्रोल की गाड़ी को जलाने की कोशिश की. घर के अंदर घुसकर आतिशबाजी की, सुतली बम फेंके और बच्चों तक को नहीं बख्शा.

15 से 20 की संख्या में थे हमलावर: उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में 15–20 अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने फोन कर गुंडों को बुलाया. गौरव ने लिखा कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गईं और गालियां दी गईं. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को 'कायराना हमला' बताते हुए कहा कि इस तरह की वारदात ने चूरू जैसे शांत शहर की छवि को धक्का पहुंचाया है. उन्होंने चूरू पुलिस और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि अपराधियों को उनके 'उचित मुकाम' तक पहुंचाया जा सके. गौरव शर्मा ने कहा कि वह आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था इस हिंसा और अराजकता पर सख्ती से कार्रवाई करेगी.

25 साल की उम्र में लहराया परचम : चूरू निवासी गौरव शर्मा साल 2009 में 25 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट फतह कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. वह ऐसा करने वाले राजस्थान के पहले नागरिक थे. उन्होंने माउंट एवरेस्ट के अलावा देश-विदेश के 14 अन्य पर्वत शिखरों पर भी सफल आरोहण कर चुके हैं. शर्मा आपदा प्रबंधन और रोप रेस्क्यू के प्रशिक्षक रहे हैं और राज्य आपदा प्रतिसाद बल तथा राजस्थान पुलिस के 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं.