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रेवाड़ी में 20 साल की युवती से दुष्कर्म के आरोप में 68 वर्षीय बुजुर्ग पर FIR, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी

20 साल की युवती ने 68 वर्षीय बुजुर्ग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, इसके बाद बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली.

FIR registered against elderly man for alleged rape of a young woman in Rewari
68 वर्षीय बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 20, 2026 at 8:10 PM IST

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रेवाड़ीः जिले के कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आए एक संवेदनशील मामले में 20 वर्षीय युवती द्वारा 68 वर्षीय पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी बुजुर्ग ने कथित रूप से खुदकुशी ली. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए युवती का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा.

छह महीने पहले दुष्कर्म का आरोपः युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लगभग छह महीने पहले पड़ोसी बुजुर्ग ने उसे लस्सी लेने के बहाने घर बुलाया और छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वह डर के कारण चुप रही. कुछ समय बाद उसका पेट निकलने लगा. 16 जुलाई को उसने अपनी मां को पूरी बात बताई. गर्भ जांच किट से जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां कथित रूप से विवाद हुआ. पुलिस ने युवती की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

बुजुर्ग के परिजनों ने भी किया केसः मामला दर्ज होने के बाद 68 वर्षीय आरोपी ने खुदकुशी कर ली. उसे कोसली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के बेटे ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपते हुए आरोप लगाया कि युवती के परिजन उसके पिता से रुपये की मांग कर रहे थे. उसकी शिकायत पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता की डीएनए की तैयारीः जांच अधिकारी पूनम देवी ने बताया कि "मामले की निष्पक्ष जांच के लिए युवती का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा आरोपी बुजुर्ग का है या नहीं. दोनों पक्षों की शिकायतों पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच जारी है."

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RAPE CASE IN REWARI
68 वर्षीय बुजुर्ग दुष्कर्म का आरोप
68 YEAROLD MAN ACCUSED OF RAPE
RAPE CASE IN HARYANA
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