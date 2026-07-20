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रेवाड़ी में 20 साल की युवती से दुष्कर्म के आरोप में 68 वर्षीय बुजुर्ग पर FIR, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी

रेवाड़ीः जिले के कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आए एक संवेदनशील मामले में 20 वर्षीय युवती द्वारा 68 वर्षीय पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी बुजुर्ग ने कथित रूप से खुदकुशी ली. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए युवती का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा.

छह महीने पहले दुष्कर्म का आरोपः युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लगभग छह महीने पहले पड़ोसी बुजुर्ग ने उसे लस्सी लेने के बहाने घर बुलाया और छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वह डर के कारण चुप रही. कुछ समय बाद उसका पेट निकलने लगा. 16 जुलाई को उसने अपनी मां को पूरी बात बताई. गर्भ जांच किट से जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां कथित रूप से विवाद हुआ. पुलिस ने युवती की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.