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रांची में डीएसपी पर एफआईआर, पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

रांचीः झारखंड पुलिस के एक डीएसपी पर उसकी ही पत्नी ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न को लेकर रांची के सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है. डीएसपी पर आरोप है कि वह पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और पैसे की डिमांड कर रहा था.

क्या है पूरा मामला

झारखंड पुलिस में पदस्थापित एक अधिकारी की बेटी ने अपने डीएसपी पति पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है. रांची के सदर थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.

इस मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि आवेदन में मारपीट और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए है, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वकील है डीएसपी की पत्नी, इसी साल हुई शादी

अपने डीएसपी पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला झारखंड में ही अधिवक्ता है. अपने आवेदन में उन्होंने बताया है कि उनके डीएसपी पति रामप्रवेश कुमार जो फिलहाल बोकारो जिला में तैनात हैं, पैसे को लेकर अक्सर उसके साथ मारपीट किया करते थे. घर में कई दिनों तक कैद करके उन्हें रखा जाता था.