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पलामू एनकाउंटर: अपराधी सुमित चंद्रवंशी पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज, घटनास्थल को किया गया सील

पलामू एनकाउंटर केस में अपराधी सुमित चंद्रवंशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Palamu encounter case
घटनास्थल पर की गई घेराबंदी और जांच करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 1:53 PM IST

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पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के बजराहा के इलाके में गुरुवार को पुलिस एवं अपराधी सुमित चंद्रवंशी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में अपराधी सुमित चंद्रवंशी के पैर में गोली लगी थी और उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. एनकाउंटर के मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह के आवेदन के आधार पर सदर थाना में सुमित चंद्रवंशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

एफआईआर नंबर 89/2026 में सुमित चंद्रवंशी के खिलाफ 11 अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं. दर्ज मुकदमे का अनुसंधान सदर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अफजल अंसारी कर रहे हैं. सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और घटनास्थल को सील कर दिया गया है.

क्या है एनकाउंटर की कहानी

पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के समक्ष 29 जुलाई को फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग के मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही थी. अनुसंधान के क्रम में गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी सुमित चंद्रवंशी टाउन थाना क्षेत्र के निमिया के इलाके में छिपा हुआ है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस की टीम निमिया के इलाके में पहुंची थी और सुमित को गिरफ्तार किया था.

सदर थाना एफआईआर नंबर 89/2026 के अनुसार सुमित ने पुलिस को बताया था कि घटना में इस्तेमाल हथियार को बिस्फुटा से आगे रेलवे लाइन के किनारे छुपाया गया है. पुलिस सुमित को लेकर मौके पर पहुंची थी और हथियार को बरामद किया था. इसी क्रम में सुमित ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का हथियार छीन लिया था और फायरिंग की थी. पुलिस लगातार सुमित को सरेंडर करने के लिए कह रही थी. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने भी जवाबी फायरिंग की थी. बाद में पुलिस ने मौके पर सर्च अभियान चलाया था और जख्मी हालत में सुमित को बरामद किया था. सुमित के पैर से खून निकल रहा था. मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने अपने गमछा से सुमित के पैर में बांधा था और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा था.

Palamu encounter case
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

29 जुलाई की हुई फायरिंग की क्या है कहानी

29 जुलाई को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के पास फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग की घटना में दिनेश कुमार और रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले निखिल कुमार को गोली लगी थी. पूरे मामले में सूरज चंद्रवंशी नामक युवक के आवेदन के आधार पर लकी पासवान, सुमित चंद्रवंशी, आनंद रवि, अनुराग चंद्रवंशी, जरार खां जबकि साजिश करने के आरोप में शरियार अली, इमरान कुरैशी, हैदर, हिकमत यार अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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