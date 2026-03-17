'ईद पर काले कपड़े पहनें...' यह बयान देने वाले युसूफ मलिक पर रामपुर में FIR दर्ज
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना गंज में मुरादाबाद निवासी यूसुफ मलिक के खिलाफ FIR दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 10:03 AM IST
रामपुर: आजम खान के करीबी युसूफ मलिक के खिलाफ गंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है. कुछ दिन पहले ही आजम खान से जेल में मिलकर निकले युसूफ मलिक ने कहा था कि आजम खान ने ईद के दिन काले कपड़े पहनने का संदेश दिया है. यह वीडियो भी वायरल हुआ था.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना गंज में मुरादाबाद निवासी यूसुफ मलिक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा था, जिसमें एक विशेष पर्व के दिन विशेष धर्म के लोगों से अलग तरह के कपड़े पहनकर विरोध करने की बात कही जा रही थी.
अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, इस तरह की भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों को देखते हुए थाना गंज के उपनिरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
अब जानें युसूफ मलिक ने क्या कहा था: मुरादाबाद की जिगर कॉलोनी निवासी यूसुफ मलिक ने 14 मार्च 2026 को जिला कारागार रामपुर के मुख्य गेट के सामने मीडिया से बातचीत की थी.
इस दौरान यूसुफ मलिक ने दावा किया था कि वह जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मुलाकात करके आए हैं. युसुफ मलिक ने कहा कि मोहम्मद आजम खान ने ईद के मौके पर मुसलमानों से अपील की है कि वह काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें.
ईरान पर हुए हमले का विरोध करें. यह बयान सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को जो तथ्य मिले उसके मुताबिक, 14 मार्च को यूसुफ मलिक की मोहम्मद आजम खान से किसी भी प्रकार की मुलाकात दर्ज नहीं पाई गई.
पुलिस का कहना है कि इस तरह का बयान भ्रामक और असत्य प्रतीत होता है. इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस बयान के प्रसारित होने के बाद जिले में लोगों के बीच भय और तनाव का माहौल बन गया था.
साथ ही आशंका जताई गई कि इस तरह की अफवाह से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैल सकता है. कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसी को देखते हुए थाना गंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
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