ETV Bharat / state

'ईद पर काले कपड़े पहनें...' यह बयान देने वाले युसूफ मलिक पर रामपुर में FIR दर्ज

मुरादाबाद निवासी यूसुफ मलिक के खिलाफ FIR. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: आजम खान के करीबी युसूफ मलिक के खिलाफ गंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है. कुछ दिन पहले ही आजम खान से जेल में मिलकर निकले युसूफ मलिक ने कहा था कि आजम खान ने ईद के दिन काले कपड़े पहनने का संदेश दिया है. यह वीडियो भी वायरल हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना गंज में मुरादाबाद निवासी यूसुफ मलिक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा था, जिसमें एक विशेष पर्व के दिन विशेष धर्म के लोगों से अलग तरह के कपड़े पहनकर विरोध करने की बात कही जा रही थी. अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, इस तरह की भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों को देखते हुए थाना गंज के उपनिरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) अब जानें युसूफ मलिक ने क्या कहा था: मुरादाबाद की जिगर कॉलोनी निवासी यूसुफ मलिक ने 14 मार्च 2026 को जिला कारागार रामपुर के मुख्य गेट के सामने मीडिया से बातचीत की थी.