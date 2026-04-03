गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
गिरिडीह जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है.
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 2:56 PM IST
गिरिडीह: जिले के गावां थाना इलाके से समाज को कलंकित करने का मामला सामने आया है. यहां के एक गांव की 13 साल की बच्ची बाल यौन शोषण का शिकार हो गई. साथ ही बच्ची गर्भ से हो गई. अब इस मामले को लेकर गावां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
नाबालिग का पेट फूलने पर हुआ शक
गावां थाने में दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने कहा है कि उसकी बेटी महज 13 साल की है. इसी गांव का एक 35 वर्षीय युवक नकुल चौधरी उसकी बेटी को डरा- धमकाकर कई बार यौन शोषण का शिकार बनाया. इस बीच 2 अप्रैल को बेटी का फूला हुआ पेट देखने पर पत्नी को कुछ शक हुआ.
जान से मारने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म
शक होने पर बेटी से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई. उसने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकी देकर नकुल उसके साथ जबर्दस्ती करता रहा. आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया है कि उसकी बेटी के पेट में चार माह का गर्भ ठहर गया है.
पंचायत में 'समझौते' का चल रहा था प्रयास
बताया जा रहा है कि घटना सार्वजनिक होने के बाद इस मामले को लोकल स्तर पर ही पंचायत करके सलटने का प्रयास चल रहा था. इस बीच पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली. जिसके बाद एसपी ने तुरंत ही मामले में थाना प्रभारी जय प्रकाश को अग्रतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिसके बाद परिजनों से पुलिस ने संपर्क किया और परिजनों ने आवेदन दिया.
बाल संरक्षण आयोग के पास भी पहुंचा मामला
मामला नाबालिग संग यौन शोषण से जुड़ा है. ऐसे में बाल संरक्षण आयोग को भी इसकी सूचना देते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जबकि आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है.
एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आते ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है. जबकि अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया है: डॉ. बिमल कुमार, एसपी
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