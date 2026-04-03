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गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

गिरिडीह: जिले के गावां थाना इलाके से समाज को कलंकित करने का मामला सामने आया है. यहां के एक गांव की 13 साल की बच्ची बाल यौन शोषण का शिकार हो गई. साथ ही बच्ची गर्भ से हो गई. अब इस मामले को लेकर गावां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नाबालिग का पेट फूलने पर हुआ शक

गावां थाने में दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने कहा है कि उसकी बेटी महज 13 साल की है. इसी गांव का एक 35 वर्षीय युवक नकुल चौधरी उसकी बेटी को डरा- धमकाकर कई बार यौन शोषण का शिकार बनाया. इस बीच 2 अप्रैल को बेटी का फूला हुआ पेट देखने पर पत्नी को कुछ शक हुआ.

जान से मारने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म

शक होने पर बेटी से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई. उसने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकी देकर नकुल उसके साथ जबर्दस्ती करता रहा. आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया है कि उसकी बेटी के पेट में चार माह का गर्भ ठहर गया है.

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