हरिद्वार फायरिंग केस, मातृ सदन के संत समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज, जिपं उपाध्यक्ष के भाई को लगी थी गोली
हरिद्वार कनखल फायरिंग केस में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान की तहरीर पर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 29, 2026 at 5:02 PM IST
हरिद्वार: बीते दिन कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुई झगड़े में चली गोलीबारी के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी सुधानंद को भी आरोपी बनाया गया है.
पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अमित चौहान ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बुधवार सुबह वो और उनके भाई सचिन चौहान के साथ कृष्णपाल चौहान, संदीप मुन्सी, डाइवर सौरभ व कर्मचारी विशाल सभी अपनी उषा टाउनशिप पर मौजूद थे.
आरोप है कि तभी सुबह करीब सवा दस बजे अतुल चौहान पुत्र सुखवीर सिह, तरुण चौहान पुत्र दीपक, गौरव चौहान पुत्र प्रदीप कुमार, अभिषेक चौहान (सिम्मी) पुत्र सतवीर अभिषेक पुत्र त्रिलोक चन्द सभी निवासी नूरपुर पंजनहेड़ी व ब्रह्मचारी सुधानन्द निवासी मातृ सदन जगजीतपुर हरिद्वार आदि कार लेकर उषा टाउनशिप के गेट पर आ धमके.
आरोप है कि गेट पर गाड़ियां खड़ी करने के बाद अतुल चौहान व तरुण चौहान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से उन सभी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान सचिन के पेट और कृष्णपाल के बायें हाथ में गोलियां लगीं. गोली लगने के बाद दोनों जमीन पर गिर गए थे. गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ इकट्ठी होती देख सभी आरोपी मौके पर ही अपनी गाड़ियां छोड़कर ब्रह्मचारी सुंधानन्द की गाड़ी में बैठकर फरार हो गए.
इसके बाद गांव के अन्य लोग सचिन व कृष्णपाल को गाड़ी में डालकर पहले गंगा वैली हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने सचिन व कृष्णपाल की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. इसके बाद वो खुद (अमित चौहान) इन दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले गए. जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सचिन व कृष्णपाल को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. वर्तमान में भाई सचिन व कृष्णपाल का एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है. अमित चौहान ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.
एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि मामले में छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. बता दें कि इस घटना के कुछ घंटे बाद ही मुख्य आरोपी अतुल चौहान ने कनखल थाने पहुंचकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल जमा कराई और आत्मसमर्पण कर दिया था. हालांकि अतुल चौहान की ओर से मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी सुधानंद द्वारा कनखल थाने में तहरीर दी गई है. फिलहाल पीड़ित पक्ष की तहरीर पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पूरा मामला जानिए: जानकारी के मुताबिक अतुल चौहान ने नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में सरकार भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग करने की शिकायत की थी. अतुल चौहान की शिकायत पर प्रशासन की टीम बुधवार को मौके पर पहुंची थी. तभी वहां अतुल चौहान और हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान की बहस हो गई थी. इस दौरान अतुल चौहान की तरफ से फायरिंग की गई. इस फायरिंग में अमित चौहान का भाई और अन्य कृष्णपाल को गोली लगी और वो घायल हो गए.
पढ़ें---