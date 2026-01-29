ETV Bharat / state

हरिद्वार फायरिंग केस, मातृ सदन के संत समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज, जिपं उपाध्यक्ष के भाई को लगी थी गोली

अतुल चौहान ने कल थाने में पहुंचकर सरेंडर किया था. ( ETV Bharat )