संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने पर 4 महिलाएं सहित 6 लोगों पर FIR, जानें पूरा मामला

शिमला की अवैध संजौली मस्जिद में नमाजियों को प्रवेश से रोकने पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

संजौली मस्जिद
संजौली मस्जिद (FILE)
By PTI

Published : November 16, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश का चर्चित अवैध संजौली मस्जिद फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, बीते शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को विशेष समुदाय के कुछ लोग नमाज अदा करने संजौली मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया और युवकों को नमाज अदा करने से रोका. मस्जिद के गेट के बाहर महिलाएं इकट्ठा हो गईं. महिलाओं का कहना था कि जब कोर्ट ने भी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है तो इसमें नमाज किस आधार पर अदा की जा रही है. महिलाओं के विरोध की वजह से नमाजियों को बिना नमाज अदा किए ही लौटना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला. अब इसी मामले को लेकर चार महिलाएं सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

शिमला पुलिस ने बताया, 'संजौली मस्जिद में श्रद्धालुओं को नमाज अदा करने से रोकने के आरोप में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है'.

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई, जब दूसरे राज्यों से आए कई लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे. इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने ने उन्हें रोक दिया. पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं और स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखा.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की और नमाजियों से पहचान पत्र दिखाने को कहा. उन्होंने सवाल किया कि वे उस मस्जिद में नमाज कैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि संजौली मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था और गिराने का आदेश दिया गया है.

वहीं, स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि वे विशेष समुदाय के युवकों को अपने घरों के पास से नहीं गुजरने देंगी. क्योंकि वे उनके घरों के अंदर झांकते हैं. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

