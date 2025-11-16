ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने पर 4 महिलाएं सहित 6 लोगों पर FIR, जानें पूरा मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश का चर्चित अवैध संजौली मस्जिद फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, बीते शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को विशेष समुदाय के कुछ लोग नमाज अदा करने संजौली मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया और युवकों को नमाज अदा करने से रोका. मस्जिद के गेट के बाहर महिलाएं इकट्ठा हो गईं. महिलाओं का कहना था कि जब कोर्ट ने भी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है तो इसमें नमाज किस आधार पर अदा की जा रही है. महिलाओं के विरोध की वजह से नमाजियों को बिना नमाज अदा किए ही लौटना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला. अब इसी मामले को लेकर चार महिलाएं सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

शिमला पुलिस ने बताया, 'संजौली मस्जिद में श्रद्धालुओं को नमाज अदा करने से रोकने के आरोप में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है'.

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई, जब दूसरे राज्यों से आए कई लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे. इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने ने उन्हें रोक दिया. पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं और स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखा.