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कानपुर नगर निगम में अवैध वसूली के मामले में 6 पर FIR, 100 करोड़ के टेंडर रद्द

नगर निगम में अवैध वसूली के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर ( Photo Credit; मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार, इस मामले में मंगलवार को नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और स्वरूप नगर थाने में पांच तथा फजलगंज में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.

कानपुर: नगर निगम स्थित मुख्यालय अफसरों को लगातार अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी, बताया जा रहा था कि नगर निगम के कुछ ठेकेदार मनमानी तरीके से डरा-धमका कर वसूली कर रहे हैं. जिसके बाद नगर आयुक्त के द्वारा एक टीम गठित की गई, टीम के द्वारा जांच में सामने आया कि नगर निगम में मनमाने ढंग से टेंडर दिए गए हैं, जो अवैध वसूली कर रहे हैं

आरोपियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज होने के बाद, 100 करोड़ से अधिक के टेंडर निरस्त किए गए हैं. वहीं सात फर्मों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. नगर निगम में मनमाने ढंग से टेंडर देने का मास्टरमाइंड आरोपी गोविंद शर्मा को बताया जा रहा है. जो अभी फरार है. पुलिस आयुक्त ने कहा उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली है. जल्द ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा.

वहीं कुछ दिन पहले नगर निगम में मनमाने ढंग से ठेके दिए जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नगर आयुक्त समेत अन्य जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई थी. माना जा रहा है, सीएम की सख्ती के बाद ही कानपुर में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि नगर निगम अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है. पुलिस आयुक्त ने कहा, किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा. आरोपी गोविन्द शर्मा के अलावा संदीप जैन व राजन तिवारी के नाम भी सामने आए हैं. जो सामान्य ठेकेदारों को धमकाते थे.

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