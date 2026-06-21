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मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल; 39 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आस-पास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

कोतवाली घोसी
कोतवाली घोसी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 4:41 PM IST

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मऊ : जिले के घोसी क्षेत्र के हाजीपुर स्थित पिढवल मोड़ पर सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 39 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. घटना उस समय हुई जब महिला हाईवे पार कर रही थी और एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई.

क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 39 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और 250 अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि आस-पास के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं. गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है.

हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वाराणसी-गोरखपुर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने लगातार हो रहे सड़क हादसों के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया.

घटना के बाद पुलिस ने उपनिरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.



यह भी पढ़ें : मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल: ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, लाठीचार्ज के बाद NH पर खुला जाम

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