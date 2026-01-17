ETV Bharat / state

यातायात नियम तोड़ने वालों की अब नहीं खैर! साउदर्न रेंज में 20 रॉन्ग साइड वाहन चालकों पर FIR दर्ज

विशेष अभियान के तहत अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

रॉन्ग साइड वाहन चालकों पर FIR दर्ज
रॉन्ग साइड वाहन चालकों पर FIR दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. खासकर रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और अब सिर्फ चालान काटने के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं. साउदर्न रेंज के संगम विहार ट्रैफिक सर्किल में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. इस कार्रवाई की निगरानी खुद ट्रैफिक डीसीपी धीरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं.

बता दें कि शनिवार शाम को डीसीपी धीरेंद्र प्रताप सिंह और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनंत कुमार गुंजन सिरी फोर्ट बीआरटी रोड पर मौके पर मौजूद रहे और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए वाहन चालकों की जांच की. डीसीपी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि गलत दिशा में वाहन चलाने से सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

यातायात नियम तोड़ने वालों की अब नहीं खैर (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ गलत दिशा में वाहन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के यातायात नियम उल्लंघन पर रोजाना सैकड़ों चालान किए जा रहे हैं. अब चालान के साथ-साथ, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा रही है.

उन्होंने कहा कि, "गलत दिशा में वाहन चलाने से सड़क हादसों का खतरा काफी बढ़ जाता है. यह न केवल आपकी जान, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है. हम लोगों से अपील करते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी"

गौरतलब है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 1 जनवरी से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज़ कर दिया था, जिसके तहत 3 जनवरी को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि जब तक नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, लोग नहीं सुधरेंगे, इसीलिए अब उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि सड़कों पर अनुशासन बहाल हो सके.

TAGGED:

FIR REGISTERED
WRONG SIDE DRIVERS
DELHI TRAFFIC RULE
DELHI NEWS
FIR REGISTERED WRONG SIDE DRIVERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.