बिहार में 125 सफाई कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

125 सफाई कर्मियों के खिलाफ FIR ( ETV Bharat )

कैमूर : 26 फरवरी को कैमूर जिले के भभुआ स्थित महिला थाना में नवपदस्थापित महिला दारोगा पर एक विद्युत मिस्त्री के साथ कथित मारपीट और झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देने का मामला सामने आया था. अब इस केस में बिजली मिस्त्री संतोष रावत के बाद 125 सफाई कर्मियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. मामला क्यों बढ़ा? : घटना उस समय तूल पकड़ गई जब नगर परिषद के सैकड़ों सफाईकर्मी थाने पर पहुंच गए. जोरदार हंगामा करते हुए आरोपी महिला दारोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और निलंबन की मांग करने लगे. दरअसल महिला थाना की दारोगा चंद्र प्रभा ने एक व्यक्ति को पैसा व सामान चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जब थाने पहुंचे थे सफाईकर्मी (ETV Bharat) महिला दारोगा पर पिटाई और फर्जी केस का आरोप : करीब 2 से 2:30 बजे के करीब जब महिला दारोगा आवेदन लिखने लगीं तभी 100 से 125 लोग हाथ में झाड़ू लेकर थाने में घुस गए. आरोप है कि नारेबाजी करते हुए थाने का गेट हिलाकर गाली गलौज की. साथ ही धमकी भी दी. जिससे वहां तैनात सभी पुलिसकर्मी भयभीत हो गए. 'कानूनी कार्रवाई हो' : एसआई अर्जुन पासवान की मांग है कि थाने का गेट तोड़ने, धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में पहचान कर 100 से 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. वहीं इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है.