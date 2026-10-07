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एटा में शादी का झांसा देकर होटल में महिला से दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

एटा : कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित होटल में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मलावन थाना क्षेत्र के छिछैना निवासी सीटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.





पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और आरोपी सीटू नोएडा की एक दुकान पर काम करते थे. इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में दोस्ती हो गई. आरोप है कि आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया. शादी का भरोसा दिलाकर उसने महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया.



महिला के मुताबिक, 30 सितंबर को आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित होटल में बुलाया. यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.



पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. थाना प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.