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दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर लगे सरकार विरोधी पोस्टर, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले दो पोस्टर मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. ट्रेन के भीतर ये पोस्टर चिपकाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में शामिल हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना तब सामने आई जब मेट्रो के कर्मचारियों की नजर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक ट्रेन के अंदर लगे उन पोस्टरों पर पड़ी. इन पोस्टरों में सरकार के कामकाज और नीतियों पर सीधे सवाल उठाए गए थे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस सिलसिले में दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

चूंकि मामला राजधानी की हाई-सिक्योरिटी वाली मेट्रो सेवा से जुड़ा है विशेष तौर पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जो रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. इसलिए दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट यानी 'स्पेशल सेल' को भी जांच में उतार दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पोस्टर ट्रेन के अंदर कब और किसने चिपकाए?क्या यह किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा है?क्या इस कृत्य के पीछे कोई संगठित समूह या राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं?

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस और मेट्रो प्रशासन सुरक्षा में हुई इस चूक की भी आंतरिक जांच कर रहा है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के स्टेशनों और संबंधित डिपो के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि उन संदिग्धों की पहचान की जा सके जिन्होंने ट्रेन के डिब्बे के अंदर इन पोस्टरों को चस्पा किया था. पुलिस ने मौके से उन पोस्टरों को जब्त कर लिया है और फोरेंसिक तथा तकनीकी जांच की मदद ली जा रही है. इस घटना के बाद से दिल्ली मेट्रो के तमाम रूट्स पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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