जींद रियासत की रानी और पुत्रवधू पर जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की FIR, इंद्रजीत कौर बोली- 'तकनीकी गलती से बदली प्रॉपर्टी आईडी'
जींद रियासत की रानी इंद्रजीत कौर और उनकी पुत्रवधू फ्रॉड के केस में फंस गई हैं. जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप.
Published : October 9, 2026 at 10:21 PM IST
जींद: हरियाणा के जींद के रियासत की रानी इंद्रजीत कौर और उनकी पुत्रवधू हरसिमरन कौर की जमीन के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ का मामला कानूनी पचड़े में घिर गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अभिमन्यु चौधरी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में रानी और उनकी पुत्रवधू के अलावा नगर परिषद के सचिव सुमित दहिया, पटवारी नरेश चहल और रामराय निवासी सुभाष ठेकेदार को भी नामजद किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि करीब 10 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसे हड़पने का प्रयास किया गया. वहीं, रानी इंद्रजीत कौर ने आरोपों को गलत बताते हुए इसे तकनीकी गलती का मामला बताया.
1965 में दादा ने खरीदी थी जमीन: वकील अभिमन्यु चौधरी के मुताबिक, उनके दादा बलदेव सिंह ने वर्ष 1965 में 50 कनाल 2 मरला जमीन खरीदी थी. ये जमीन जींद के अपोलो रोड क्षेत्र में स्थित है. वर्तमान में इस संपत्ति में अभिमन्यु चौधरी, उनकी मां एवं सेवानिवृत्त लेबर कमिश्नर सुधा चौधरी और उनके बड़े भाई अभिजीत सिंह की हिस्सेदारी है. परिवार का दावा है कि जमीन का मालिकाना हक उनकी तीन पीढ़ियों से चला आ रहा है.
डिजिटल रिकॉर्ड में खसरा नंबर और रकबा बदलने का आरोप: शिकायतकर्ता के अनुसार, हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जमीन की प्रॉपर्टी आईडी और डिजिटल नक्शे की जांच करने पर रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी सामने आई. आरोप है कि जमीन के मूल खसरा नंबर 65/58 की जगह खसरा नंबर 65/13 दर्ज कर दिया गया. इसके अलावा, 50 कनाल 2 मरला के मूल रकबे को घटाकर रिकॉर्ड में 18 कनाल 15 मरला कर दिया गया और जमीन की लोकेशन भी बदल गई.
FIR में लगाए ये आरोप: अभिमन्यु चौधरी ने दूसरे खसरे के रिकॉर्ड में भी बदलाव का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक, खसरा नंबर 64/26/3/2 का रकबा 79 कनाल 19 मरला से बढ़ाकर 115 कनाल 13 मरला दर्ज किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल भू-अभिलेख और नक्शे में कथित हेराफेरी कर जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जमीन से संबंधित दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ कर तहसील में दो बार रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकी. शिकायतकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
रानी बोलीं- सैटेलाइट फोटो से बदली लोकेशन, आरोप गलत: रानी इंद्रजीत कौर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों की जमीनें एक-दूसरे के साथ लगती हैं. खसरा नंबर 65 शिकायतकर्ता का है, जबकि खसरा नंबर 64 उनका है. उन्होंने बताया कि नगर परिषद में खसरा नंबर 64 की प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आवेदन किया गया था. उनके अनुसार, सैटेलाइट से फोटो लेने के दौरान सिस्टम ने खसरा नंबर 65 की लोकेशन ले ली, जिससे शिकायतकर्ता की प्रॉपर्टी आईडी उनके नाम दर्ज हो गई. बाद में डीसी ने उस आईडी को दोबारा एनए (गैर-मूल्यांकित/अनिर्धारित श्रेणी) कर दिया.
मामले की जांच जारी: रानी ने कहा कि जमीन की दोबारा पैमाइश होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे. उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता के दादा ने ही रामबीर कॉलोनी विकसित की थी. जमीन हड़पने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोप पूरी तरह गलत हैं. इस मामले में जींद के एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि इकोनॉमिक सेल की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी.
1763 में हुई थी जींद रियासत की स्थापना: जींद रियासत की स्थापना वर्ष 1763 में महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी. वे सिख इतिहास की फूलकियां मिसल से संबंधित थे. जींद रियासत का हरियाणा और वर्तमान पंजाब के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है. रियासत का प्रमुख केंद्र समय के साथ जींद और संगरूर सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा रहा.
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