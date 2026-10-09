ETV Bharat / state

जींद रियासत की रानी और पुत्रवधू पर जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की FIR, इंद्रजीत कौर बोली- 'तकनीकी गलती से बदली प्रॉपर्टी आईडी'

LAND DOCUMENTS CONTROVERSY JIND ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद के रियासत की रानी इंद्रजीत कौर और उनकी पुत्रवधू हरसिमरन कौर की जमीन के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ का मामला कानूनी पचड़े में घिर गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अभिमन्यु चौधरी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में रानी और उनकी पुत्रवधू के अलावा नगर परिषद के सचिव सुमित दहिया, पटवारी नरेश चहल और रामराय निवासी सुभाष ठेकेदार को भी नामजद किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि करीब 10 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसे हड़पने का प्रयास किया गया. वहीं, रानी इंद्रजीत कौर ने आरोपों को गलत बताते हुए इसे तकनीकी गलती का मामला बताया.

1965 में दादा ने खरीदी थी जमीन: वकील अभिमन्यु चौधरी के मुताबिक, उनके दादा बलदेव सिंह ने वर्ष 1965 में 50 कनाल 2 मरला जमीन खरीदी थी. ये जमीन जींद के अपोलो रोड क्षेत्र में स्थित है. वर्तमान में इस संपत्ति में अभिमन्यु चौधरी, उनकी मां एवं सेवानिवृत्त लेबर कमिश्नर सुधा चौधरी और उनके बड़े भाई अभिजीत सिंह की हिस्सेदारी है. परिवार का दावा है कि जमीन का मालिकाना हक उनकी तीन पीढ़ियों से चला आ रहा है.