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मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी और उनके क्रिकेटर बेटे पर केस, रसोइए ने लगाए ये आरोप

पुलिस ने शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.

FIR on MP former DG Shailesh Singh
IPL क्रिकेटर शशांक सिंह पर रसोइए से मारपीट का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:39 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व स्पेशल डीजी शैलेष सिंह, उनके बेटे एवं IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके एक ड्राइवर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. रीवा निवासी विपेंद्र सिंह तोमर ने शिकायत दर्ज कराई है जो उनके यहां रसोइए का काम करता है. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

भोपाल में पूर्व आईपीएस शैलेश सिंह

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह पर भोपाल के रातीबड़ थाने मे घरेलू कर्मचारी के साथ मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं मे एफआईआर दर्ज हुई है. कर्मचारी ने पूर्व आईपीएस शैलेश सिंह और उनके बेटे शशांक सिंह पर मारपीट सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के अनुसार, विपेंद्र कुछ दिन पहले अपने परिचित के माध्यम से भोपाल आया था. उसे नीलबड़ स्थित शैलेष सिंह के घर 15 हजार रुपए वेतन, रहने और खाने की व्यवस्था के साथ खाना बनाने के लिए रखा गया था.

FIR on MP former DG Shailesh Singh
पूर्व स्पेशल डीजी और IPL क्रिकेटर बेटे पर FIR (ETV Bharat)

आरोप है कि काम के दौरान खाने को लेकर नाराजगी जताई गई और उसके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया गया. रसोइए का आरोप है कि जब उसने अपमानजनक व्यवहार के चलते काम करने से मना किया तो उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और जबरन काम करने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर शैलेष सिंह, उनके बेटे शशांक सिंह और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की.

FIR on MP former DG Shailesh Singh
पूर्व स्पेशल डीजी और IPL क्रिकेटर बेटे पर FIR (ETV Bharat)

रातीबड़ पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

पीड़ित का यह भी दावा है कि उसका मोबाइल अब भी आरोपियों के पास है. रातीबड़ थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

FIR on MP former DG Shailesh Singh
पूर्व स्पेशल डीजी और IPL क्रिकेटर बेटे पर FIR (ETV Bharat)

इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया "शिकायत मिलने के बाद सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है और सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. वहीं मामले में अभी तक शशांक सिंह या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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