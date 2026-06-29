ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी और उनके क्रिकेटर बेटे पर केस, रसोइए ने लगाए ये आरोप

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह पर रसोइए से मारपीट का आरोप ( ETV Bharat )