यमुनानगर में 5 डॉक्टरों पर FIR, महिला के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ने का आरोप, डॉक्टर बोले- 'ब्लैकमेलिंग का मामला'

FIR on doctors in Yamunanagar: यमुनानगर पुलिस ने 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की है. महिला के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ने का आरोप.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 8:41 PM IST

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर जिले से डॉक्टर की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के गर्भ में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया था. इसके बाद करीब आठ महीने तक झूठी अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन रिपोर्ट बनाकर सच्चाई छुपाने की कोशिश की. इस आरोप पर यमुनानगर पुलिस ने पांच डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये कार्रवाई कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के सख्त आदेशों के बाद की गई है.

जगाधरी के एसपी अस्पताल का मामला: ये मामला जगाधरी के एसपी अस्पताल से जुड़ा है. 13 मार्च 2025 को 21 वर्षीय मेहर खातून का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था. महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर ने गर्भ में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया. ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक लगा, लेकिन फिर महिला को तेज दर्द, सूजन और कमजोरी होने लगी. परिजनों का आरोप है कि अलग-अलग डायग्नोस्टिक सेंटरों पर बार-बार अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराए गए, लेकिन मिलीभगत के चलते सभी रिपोर्ट नॉर्मल बताई गईं. महिला को गलत इलाज की ओर धकेला गया और सच्चाई जानबूझकर छिपाई गई.

पंचकूला के निजी अस्पताल में हुआ खुलासा: आखिरकार 24 मई 2025 को पंचकूला के एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि महिला के गर्भ में लंबे समय से सर्जिकल स्पंज फंसा हुआ है. इमरजेंसी ऑपरेशन कर पट्टी निकाली गई, इस दौरान महिला की आंत काटनी पड़ी और उसकी जान मुश्किल से बच पाई. मामला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उठा, जहां जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई. इसके बाद मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने एसपी को सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. पुलिस ने महिला डॉक्टर, उनके पति और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग: पीड़िता के पति ओसामा ने कहा "मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. आठ महीने तक हमें गुमराह किया गया. अब केस दर्ज हुआ है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और दोषियों को सजा होगी."

ब्लैकमेलिंग का मामला? डॉक्टर अनूप गोयल ने कहा कि "ये मामला काफी समय पहले का है, जब संबंधित महिला का ऑपरेशन सिविल अस्पताल में हुआ था. उस समय से ही वो मुझे ब्लैकमेलिंग कर पैसों की मांग को लेकर दबाव बना रही थी. इस केस की सच्चाई ये है कि महिला का ऑपरेशन विधिवत रूप से किया गया था और ऑपरेशन के बाद वो बीएमएस (बेसिक मेडिकल सर्विस/फॉलोअप) के लिए आती रही, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो नियमित रूप से फॉलोअप के लिए आती रही हो. यदि वो समय-समय पर नियमित फॉलोअप के लिए आती, तो संभव है कि आज ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती. इससे ये भी प्रतीत होता है कि उनकी मंशा शुरू से ही संदिग्ध रही है."

पुलिस की जांच जारी: जगाधरी थाना एसएचओ राजिंदर सिंह ने कहा कि "पांच डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी पक्षों से पूछताछ जारी है. निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

