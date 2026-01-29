ETV Bharat / state

यमुनानगर में 5 डॉक्टरों पर FIR, महिला के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ने का आरोप, डॉक्टर बोले- 'ब्लैकमेलिंग का मामला'

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर जिले से डॉक्टर की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के गर्भ में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया था. इसके बाद करीब आठ महीने तक झूठी अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन रिपोर्ट बनाकर सच्चाई छुपाने की कोशिश की. इस आरोप पर यमुनानगर पुलिस ने पांच डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये कार्रवाई कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के सख्त आदेशों के बाद की गई है.

जगाधरी के एसपी अस्पताल का मामला: ये मामला जगाधरी के एसपी अस्पताल से जुड़ा है. 13 मार्च 2025 को 21 वर्षीय मेहर खातून का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था. महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर ने गर्भ में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया. ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक लगा, लेकिन फिर महिला को तेज दर्द, सूजन और कमजोरी होने लगी. परिजनों का आरोप है कि अलग-अलग डायग्नोस्टिक सेंटरों पर बार-बार अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराए गए, लेकिन मिलीभगत के चलते सभी रिपोर्ट नॉर्मल बताई गईं. महिला को गलत इलाज की ओर धकेला गया और सच्चाई जानबूझकर छिपाई गई.

यमुनानगर में 5 डॉक्टरों पर FIR, महिला के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ने का आरोप (Etv Bharat)

पंचकूला के निजी अस्पताल में हुआ खुलासा: आखिरकार 24 मई 2025 को पंचकूला के एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि महिला के गर्भ में लंबे समय से सर्जिकल स्पंज फंसा हुआ है. इमरजेंसी ऑपरेशन कर पट्टी निकाली गई, इस दौरान महिला की आंत काटनी पड़ी और उसकी जान मुश्किल से बच पाई. मामला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उठा, जहां जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई. इसके बाद मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने एसपी को सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. पुलिस ने महिला डॉक्टर, उनके पति और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.