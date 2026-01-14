ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ FIR, गुंडागर्दी और छेड़छाड़ के आरोप

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती है. उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

कवर्धा महिला थाना
January 14, 2026

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी को लेकर सियासत गरमा गई है. उनके खिलाफ मारपीट और महिला से छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगे हैं. इन आरोपों को लेकर पांडातराई थाने और महिला थाने में तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

हंगामा, मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत

तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ पांडातराई थाना क्षेत्र में यह शिकायत दर्ज हुई है. आरोप है कि तुकाराम चंद्रवंशी ने यहां की गुड़ फैक्ट्री में जबरन घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की. गुड़ फैक्ट्री के संचालक राजेश चंद्रवंशी ने इस संदर्भ में पुलिस को शिकायत दी. इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 12 और 13 जनवरी की दरमियानी रात कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी अपने कुछ साथियों के साथ फैक्ट्री परिसर में जबरन घुस आए. उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और बिजली की लाइन तक काट दी, जिससे कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। इस घटना से फैक्ट्री कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया.

कवर्धा में कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत (ETV BHARAT)

महिला से छेड़छाड़ का आरोप

फैक्ट्री में कार्य करने वाली एक महिला ने कवर्धा के महिला थाने में तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इसके अलावा एक आदिवासी युवक ने एसटी एससी एक्ट के तहत तुकाराम के खिलाफ केस दर्ज कराया है. इन दोनों केसों में भी जांच की जा रही है.

हमें तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ शिकायत मिली है. प्राप्त शिकायतों के आधार पर कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- धर्मेंद्र सिंह छवाई, एसपी, कवर्धा

तुकाराम चंद्रवंशी ने आरोपों को किया खारिज

अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर तुकाराम चंद्रवंशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है.

यह बीजेपी सरकार की साजिश है. सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मेरे खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज कर रही है- तुकाराम चंद्रवंशी, कांग्रेस नेता, कवर्धा

तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ आरोपों को लेकर कवर्धा में सियासी तापमान बढ़ गया है. कवर्धा एसपी का कहना है कि पुलिस इस केस की जांच कर रही है. हर एंगल से तफ्तीश जारी है. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

