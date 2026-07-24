NEET प्रोटेस्ट की आड़ में उपद्रव, 500 अज्ञात के खिलाफ FIR.. CCTV और वायरल वीडियो तलाश रही पुलिस
नालंदा में बिना अनुमति नीट विरोध प्रदर्शन में उपद्रव पर पुलिस ने 500 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज की. CCTV फुटेज से हो रही पहचान.
Published : July 24, 2026 at 8:24 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में छात्र आंदोलन के नाम पर पिछले दो दिनों से बिहार शरीफ मुख्यालय में हो रहे उपद्रव और विधि-व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, भड़काऊ नारेबाजी और यातायात बाधित करने के आरोप में लहेरी थाना में 500 अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
स्थानीय स्तर पर बिगड़ी व्यवस्था: ये प्रदर्शन मूल रूप से दिल्ली में नीट परीक्षा संबंधी मुद्दों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में निकाले गए थे. अलग-अलग समूहों द्वारा छात्रों की आड़ में उग्र जुलूस निकाले गए, जिसमें छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए. परिणामस्वरूप शहर की सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
असामाजिक तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी: प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकाला और आपत्तिजनक नारेबाजी की. पुलिस का कहना है कि छात्रों के वैध मुद्दों की आड़ में कुछ तत्व शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सीसीटीवी से होगी पहचान: बिहार शरीफ सदर डीएसपी अमरनाथ ने बताया कि पुलिस अब शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
"कानून व्यवस्था बिगाड़ने और शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-अमरनाथ, बिहार शरीफ सदर डीएसपी
युवाओं से अपील- बहकावे में न आएं: जिले के प्रशासन ने युवाओं और विद्यार्थियों से विशेष अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किसी भी अवैध प्रदर्शन या जुलूस में शामिल होने वाले छात्र भी कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है.
शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा वर्ग पर: प्रशासन का मानना है कि छात्र अपने वैध मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से और अनुमति लेकर उठा सकते हैं. उग्र प्रदर्शनों से न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति भी भंग होती है. पुलिस ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
PM मोदी का वीडियो और सोनम वांगचुक का हड़ताल विराम: इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है जिसमें उन्होंने छात्रों के मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है. वहीं, लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को विराम देते हुए कहा कि सरकार से बातचीत सकारात्मक रही है और आगे संवाद जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें-
पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे.. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
Patna Student Protest: 500 अज्ञात पर FIR, 40 पुलिस हिरासत में.. पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस अलर्ट