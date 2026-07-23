रायपुर पुलिस पर पथराव के मामले में आकाश तिवारी सहित 12 कांग्रेसियों पर FIR
राजीव भवन घेराव के दौरान पुलिस पर पथराव मे लगभग 16 पुलिस जवान और अधिकारी घायल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 12:20 PM IST
रायपुर: बुधवार शाम राजधानी रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों पर पुलिसकर्मियों पर पथराव का आरोप है. इसके साथ ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने कांच की बोतल लकड़ी और जूते भी फेंके. जिसमें लगभग 16 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी घायल हो गए. खमारडीह खाना प्रभारी भावेश कुमार गौतम की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर
कांग्रेस के 12 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मामला दर्ज किया गया. एफआईआर में ये भी बताया गया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जानबूझकर एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा पहचाने के साथ ही लोक सेवक के साथ बल प्रयोग किया गया. कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया. इन धाराओं के तहत कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
रायपुर पुलिस के 16 अधिकारी कर्मचारी घायल
मध्य जोन ADCP तारकेश्वर पटेल ने बताया "भाजपा राजीव भवन का घेराव करने के लिए राजीव भवन जा रही थी, तभी राजीव भवन के पास भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़ा बवाल हो गया. इस दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा. इसी बीच कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव करने के साथ ही कांच की बोतल और जूते भी फेंके. जिसमें पुलिस के लगभग 16 अधिकारी और जवान घायल हुए हैं. जिनका इलाज चल रहा है. खमारडीह थाना प्रभारी की शिकायत पर 12 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."
कांग्रेस भाजपा के बीच क्लैश
मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के घेराव का ऐलान किया था. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खमारडीह थाना पुलिस लाइन और अन्य थानों से पुलिस बल की तैनाती की गई थी. कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
कांग्रेस के जिन 12 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, सकलेन कामदार, आकाश तिवारी, अजीत कुकरेजा, हनी बग्गा, शांतनु झा, गावेश साहू, खूबी डहरिया, सागर दुल्हनी, अजीज भिनसरा, अमित तिवारी एवं अन्य शामिल है.