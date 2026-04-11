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CM योगी की आपत्तिजनक फोटो Facebook पर पोस्ट की, युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले फेसबुक यूजर विजय श्याम यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई दिलीप लोधी की शिकायत पर की गई है. पुलिस का कहना है कि सामाजिक शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल आरोपी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, ​इन्दिरा नगर के सुगामऊ निवासी दिलीप लोधी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विजय श्याम यादव नाम के एक फेसबुक यूजर ने अपने पेज पर मुख्यमंत्री योगी की एक एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की है. जिसमें राजनीतिक टिप्पणी के साथ-साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पोस्ट जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा और शत्रुता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है.