CM योगी की आपत्तिजनक फोटो Facebook पर पोस्ट की, युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
मुख्यमंत्री की फोटो एडिट करने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच.
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले फेसबुक यूजर विजय श्याम यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई दिलीप लोधी की शिकायत पर की गई है. पुलिस का कहना है कि सामाजिक शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल आरोपी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है.
दरअसल, इन्दिरा नगर के सुगामऊ निवासी दिलीप लोधी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विजय श्याम यादव नाम के एक फेसबुक यूजर ने अपने पेज पर मुख्यमंत्री योगी की एक एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की है. जिसमें राजनीतिक टिप्पणी के साथ-साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पोस्ट जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा और शत्रुता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है.
शिकायत के साथ पुलिस को विवादित पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी सौंपे गए हैं. हजरतगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों पर पुलिस की विशेष टीम नजर रख रही है.
सोशल मीडिया यूजर्स के लिए पुलिस की सलाह
लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या किसी धर्म/जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अपराध की श्रेणी में आता है. दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत पर फेसबुक यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपी को ट्रैक करने के लिए साइबर सेल की मदद ले रही है.
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