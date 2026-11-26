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विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, साइबर थाने में शिकायत दर्ज

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ( (मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया एक्स) )

पटना: अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. इस गंभीर मामले को लेकर पटना के साइबर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. यह शिकायत विधायक मैथिली ठाकुर के सरकारी बॉडीगार्ड की ओर से दी गई है.

सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट

आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की एक आईडी के माध्यम से विधायक और उनके पिता को निशाना बनाते हुए लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं. साइबर थाने में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, सरकारी बॉडीगार्ड को बीते 14 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजकर 40 मिनट पर सोशल मीडिया के जरिए इस आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया.