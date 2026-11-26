विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, साइबर थाने में शिकायत दर्ज
Objectionable comment on Maithili: मैथिली ठाकुर और उनके पिता पर अभद्र टिप्पणी मामले में बॉडीगार्ड ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 26, 2026 at 11:11 AM IST
पटना: अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. इस गंभीर मामले को लेकर पटना के साइबर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. यह शिकायत विधायक मैथिली ठाकुर के सरकारी बॉडीगार्ड की ओर से दी गई है.
सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट
आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की एक आईडी के माध्यम से विधायक और उनके पिता को निशाना बनाते हुए लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं. साइबर थाने में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, सरकारी बॉडीगार्ड को बीते 14 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजकर 40 मिनट पर सोशल मीडिया के जरिए इस आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया.
सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप
शिकायत पत्र में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणियों के जरिए विधायक मैथिली ठाकुर की सार्वजनिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही इसे एक महिला की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हरकत बताया गया है. आवेदन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग समाज पर नकारात्मक असर डालता है.
सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की जताई आशंका
बॉडीगार्ड द्वारा दी गई शिकायत में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारित होने से विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है. इससे आम लोगों की भावनाएं आहत होने और क्षेत्र में सामाजिक तनाव उत्पन्न होने का खतरा है. शिकायतकर्ता ने इसे एक संवेदनशील मामला बताते हुए दोषी अकाउंट संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
साइबर पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच
शिकायत मिलने के बाद पटना साइबर थाना पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस की तकनीकी टीम संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की पहचान करने और उस पर पोस्ट की गई सभी आपत्तिजनक टिप्पणियों के डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
अकाउंट संचालक की तलाश में जुटी टीम
पटना साइबर थाना प्रभारी ने शिकायत प्राप्त होने की आधिकारिक पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट किस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत है और इसे कौन संचालित कर रहा है. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि ये टिप्पणियां किस स्थान से और किस उद्देश्य से पोस्ट की गई है.
"आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने और तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी."-संगीता, पटना साइबर थाना प्रभारी
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