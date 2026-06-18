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संघ कार्यालय पर हमला मामला, आतंकी साजिश की तरफ बढ़ी जांच

रांचीः राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय पर हुए हमले में शामिल दोनों हमलावरों सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दो आरोपी रांची से ट्रेन के जरिए दिल्ली की तरफ फरार होने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली, तब उन्होंने रांची से लेकर कोडरमा तक दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की हर बोगी को खंगाल दिया. रांची पुलिस की टीम को सफलता कोडरमा में हाथ लगी, जहां से दोनों आरोपी धर दबोचे गए. पूरे मामले में रांची पुलिस के द्वारा गुरुवार की शाम तक विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पुलिस के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद इसमें एनआईए (NIA) की भी एंट्री हो सकती है.

साजिश की आशंका

संघ के रांची कार्यालय पर हमले की साजिश क्यों रची गई, इसका खुलासा अब पुलिस के द्वारा किया जाएगा. गिरफ्तार आरोपियों से रांची पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है. इस मामले की जांच के लिए घटना के बाद एनआईए का आना एक महज संयोग नही था. वहीं सवाल यह भी है कि रांची में बैठ कर संघ कार्यालय पर हमले की साजिश रची गई, लेकिन न एटीएस को इसकी हवा लगी और न ही लोकल पुलिस को.

हमलावरों पर आतंकी धाराओं में दर्ज हुआ है केस

आरएसएस के प्रांत कार्यालय प्रमुख नरसिंह कुमार की ओर से रांची के चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दर्ज प्राथमिकी में हमलावरों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) 1967 की कई धाराएं लगायी गई है. आवेदन के आधार पर यूएपीए की धारा 16 और 18 का शामिल होना मामले को आतंकी साजिश के दायरे में ले जाता है.

वीडियो बनाया गया था हमले का, सीसीटीवी से ही पकड़े गए

सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि हमलावरों ने पेट्रोल बम फेकने का पूरा वीडियो बनाया, फिर घटना को अंजाम देकर दौड़ते हुए भागे. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लाल ट्रैक पैंट व जींस पहने दो लड़के आरएसएस कार्यालय से दस फीट की दूरी पर पैदल आकर रुकते हैं. एक हाथ में प्लास्टिक की थैली थी तो दूसरे हाथ में शीशे की बोतल लिए हुए था. बोतल में पेट्रोल साफ दिखाई दे रहा है. पहली बार में दोनों हमलावर एक बोतल में आग लगाकर आरएसएस कार्यालय में फेकते हैं ,लेकिन वह विस्फोट नहीं होता है. इसके कुछ देर बाद दोनों युवक फिर उसी जगह पहुंचते हैं. लाइटर पॉकेट से निकालकर लाल ट्रैक पैंट पहना युवक बोतल में लगे पलीते में आग लगाकर संघ कार्यालय में फेकते हुए दिखता है. इस बीच हमलावर का साथी बम में आग लगाने और फेंकने का पूरा वीडियो बना रहा था. इस घटना को अंजाम देकर दोनों दौड़कर भागते हुए दिखे हैं. जिस वक्त दोनों हमलावर घटना को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था. वीडियो बनाने की प्रणाली को देखकर ही एनआईए की टीम को मौके पर बुलाया गया था क्योंकि यह तरीका आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों का होता है.

हमले के वक्त कार्यालय में थे 20 लोग