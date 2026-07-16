लखनऊ में मौलाना जरजिस के खिलाफ FIR, भगवान श्रीकृष्ण को बताया था पांच वक्त का नमाजी
मौलाना जरजिस के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:42 PM IST
लखनऊ : भगवान श्री कृष्ण को लेकर इटावा में मौलाना जरजिस द्वारा दिए विवादित बयान मामले में एक्शन हुआ है. मौलाना जरजिस के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है. जिसके बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, मौलाना जरजिस द्वारा 23 जून को एक तकरीर में भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताते हुए उन्हें पांच वक्त का नमाजी बताया. मौलाना ने गीता के एक श्लोक का हवाला देते हुए कहा, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पूजा करने का जो तरीका बताया है, वह नमाज से जुड़ा हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. साधू-संतों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया.
हजरतगंज निवासी शिशिर चतुर्वेद ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 23 जून 2026 को सोशल मीडिया पर प्रसारित इस कथित बयान से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इस तरह की टिप्पणी से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने मौलाना जर्जिस इटावा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की है. मामले की जांच इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सौंपी गई है. हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो, उससे जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है.
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