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बीएचयू छात्रावास में दो छात्रों पर हमला करने वाले दारोगा समेत दो अन्य पर FIR

छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में दारोगा समेत कुछ लोगों पर मुकदमा. ( Etv Bharat )

वाराणसी: वाराणसी में बीएचयू छात्रावास में छात्रों को मारने पीटने और हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में दारोगा समेत दो अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य छात्रवास में रहकर बीएचयू में बीए एलएलबी छात्र प्रशांत राज की शिकायत पर यूपी पुलिस एसआई मनोज कुमार, मोहित कुमार और प्रशांत कुमार बीए एलएलबी के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने गाली-गलौज सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोप है कि आरोपी चाणक्य छात्रवास में धोखे से घुसे और प्रशांत कुमार और उनके दोस्त हर्ष के ऊपर हथियार से हमला कर दिया. जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं.