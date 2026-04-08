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बीएचयू छात्रावास में दो छात्रों पर हमला करने वाले दारोगा समेत दो अन्य पर FIR

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य छात्रावास में छात्रों को मारने पीटने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में दारोगा समेत दो पर मुकदमा.

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छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में दारोगा समेत कुछ लोगों पर मुकदमा. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: वाराणसी में बीएचयू छात्रावास में छात्रों को मारने पीटने और हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में दारोगा समेत दो अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य छात्रवास में रहकर बीएचयू में बीए एलएलबी छात्र प्रशांत राज की शिकायत पर यूपी पुलिस एसआई मनोज कुमार, मोहित कुमार और प्रशांत कुमार बीए एलएलबी के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने गाली-गलौज सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आरोप है कि आरोपी चाणक्य छात्रवास में धोखे से घुसे और प्रशांत कुमार और उनके दोस्त हर्ष के ऊपर हथियार से हमला कर दिया. जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं.

आरोपी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है. यह पूरी वारदात छात्रवास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है.

इस मामले में एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि हर्ष और प्रशांत कुमार दोनों छात्रावास के कमरा नंबर 72 में रहते हैं और रूम पार्टनर है. वहीं प्रशांत राज उसी हॉस्टल में रहता है. इन दोनों में कई दिनों से आपसी विवाद चल रहा था. इन्हीं सबको लेकर प्रशांत कुमार ने कानपुर से अपने भाई एसआई मनोज कुमार को बुलाया. इसके बाद इन दोनों ने प्रशांत राज और उसके पार्टनर हर्ष के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की.

बता दें कि दारोगा मनोज कुमार कानपुर के कलेक्टर गंज थाने में तैनात हैं. ये मामला 7 अप्रैल मंगलवार का है. शिकायत के बाद साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Last Updated : April 8, 2026 at 4:14 PM IST

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