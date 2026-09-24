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आशीष शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई तीसरी FIR, CM सुक्खू पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, MLA ने किया पलटवार

गौरतलब है कि बुधवार को हमीरपुर में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली में निकाली थी. इस दौरान भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

हमीरपुर: भाजपा विधायक आशीष शर्मा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. सुक्खू सरकार के कार्यकाल में विधायक के खिलाफ अब तीसरी बार एफआईआर दर्ज की गई है. तीसरा मामला एमएलए द्वारा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों के खिलाफ दर्ज किया गया है. जिस पर आशीष शर्मा ने पलटवार किया है.

रैली के दौरान आशीष शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार ने करीब 750 कनाल जमीन लगभग 70 हजार रुपये में खरीदी थी. बाद में इस जमीन का मुख्यमंत्री के नाम पर करीब ₹10 लाख 60 हजार में हस्तांतरण किया गया. इसके बाद सरकारी विभाग को देने के लिए जमीन का मूल्य करीब 73 करोड़ रुपये आंका गया. कुछ ही समय में जमीन के मूल्य में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हुई".

कांग्रेस ने जताई आपत्ति

वहीं. विधायक के बयानों पर आपत्ति जताते हुए हमीरपुर एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. अजय शर्मा ने कहा कि यदि विधायक के पास मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के आरोप लगाने के बजाय विधायक को कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को हमीरपुर जिले में हो रहा विकास नजर नहीं आ रहा है. आशीष शर्मा पहले भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी. भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यदि विधायक के पास प्रमाण हैं तो वे उन्हें सामने लाएं.

अजय शर्मा ने दर्ज कराई शिकायत

एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने आरोप लगाया, "भाजपा विधायक आशीष शर्मा लगातार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं. सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी को लेकर उन्होंने हमीरपुर जिला पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने और लोगों को गुमराह करने के आरोपों का भी उल्लेख किया गया है".

आशीष शर्मा का कांग्रेस नेता पर पलटवार

वहीं, मामले में दर्ज एफआई को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया. विधायक ने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप गलत या तथ्यहीन हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जा सकता है. उनके पास लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्य मौजूद हैं और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

आशीष शर्मा ने कहा, "प्रदेश सरकार की ओर से उनके खिलाफ अब तक तीन अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन वह किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं. वह जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे और आने वाले समय में जनता के बीच अपनी बात रखेंगे.

इन तीन मामलों में हुई FIR

आशीष शर्मा के मुताबिक, उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह तीसरी एफआईआर है. इससे पहले उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव से जुड़े कथित वोट खरीद-फरोख्त के मामले में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद उनके स्वामित्व वाले स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रॉयल्टी मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. अब तीसरी एफआईआर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के मामले में दर्ज की गई है.

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