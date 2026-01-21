ETV Bharat / state

कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज,शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप

कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कोतवाली थाना में FIR दर्ज हुई है. ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़न के आरोप लगे हैं.

FIR lodged against Deputy Director Agriculture
कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : क़ृषि विभाग के तत्कालीन उप संचालक के खिलाफ चांपा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता ने जांजगीर क़ृषि विभाग के तत्कालीन डीडीए ललित मोहन भगत पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था.इसकी शिकायत पीड़िता ने प्रशासनिक स्तर पर भी की थी.इस मामले में चांपा पुलिस ने बीएनएस की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज किया है.

कोतवाली थाने में FIR दर्ज

जांजगीर चांपा जिला के क़ृषि विभाग के पूर्व उप संचालक पर कानून का शिकंजा कसा है. महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना में तत्कालीन क़ृषि उप संचालक ललित मोहन भगत के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. महिला ने ललित मोहन भगत पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. वर्तमान में ललित मोहन भगत रायगढ़ क़ृषि विभाग मे उप संचालक के पद पर हैं. इस मामले मे महिला ने कलेक्टर, एसपी और उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी.मामले में आज महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
physical mental torture in janjgir champa
शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चांपा के कृषि विभाग के तत्कालीन उप संचालक ललित मोहन भगत पर महिला को बार-बार आपत्तिजनक टिप्पणी, अश्लील शब्दों का प्रयोग और धमकी देकर प्रताड़ित करने की लिखित शिकायत की गई - योगिता खापर्डे,सीएसपी


अफसर से जान का खतरा होने का अंदेशा

एफआईआर में पीड़िता ने अपनी व्यथा को बताते हुए अपने आप को अधिकारी ललित मोहन भगत से असुरक्षित महसूस करना बताया. साथ ही अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर दोषी अधिकारी को सजा दिलाने की मांग की है.

ट्रैफिक रूल्स समझाने नुक्कड़ नाटक का आयोजन,सड़क सुरक्षा के तहत मौके पर बांटे गए हेलमेट


आदिवासी राज्य में आदिवासियों का शोषण, पूरा तंत्र अदानी के आगे नतमस्तक : विक्रांत भूरिया

गौरेला पेंड्रा मरवाही एएसपी पर अवैध वसूली का आरोप, आईजी ने शुरू करवाई जांच

TAGGED:

DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE
ALLEGING PHYSICAL MENTAL TORTURE
ललित मोहन भगत
क़ृषि विभाग
FIR LODGED AGAINST DEPUTY DIRECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.