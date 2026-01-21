ETV Bharat / state

कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज,शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप

जांजगीर चांपा : क़ृषि विभाग के तत्कालीन उप संचालक के खिलाफ चांपा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता ने जांजगीर क़ृषि विभाग के तत्कालीन डीडीए ललित मोहन भगत पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था.इसकी शिकायत पीड़िता ने प्रशासनिक स्तर पर भी की थी.इस मामले में चांपा पुलिस ने बीएनएस की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज किया है.





कोतवाली थाने में FIR दर्ज

जांजगीर चांपा जिला के क़ृषि विभाग के पूर्व उप संचालक पर कानून का शिकंजा कसा है. महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना में तत्कालीन क़ृषि उप संचालक ललित मोहन भगत के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. महिला ने ललित मोहन भगत पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. वर्तमान में ललित मोहन भगत रायगढ़ क़ृषि विभाग मे उप संचालक के पद पर हैं. इस मामले मे महिला ने कलेक्टर, एसपी और उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी.मामले में आज महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.