ETV Bharat / state

मझिआंव अंचल के सीओ के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज, राज्य सरकार ने किया सस्पेंड

मझिआंव सीओ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ को सस्पेंड कर दिया है.

Action Against Majhiaon CO
गढ़वा का मझिआंव थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वाः जिले के मझिआंव अंचल के सीओ प्रमोद कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने मझिआंव थाने में आवेदन दिया है. जिसपर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इसकी पुष्टि गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने की है.

पुलिस को दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि उनके पति मझिआंव सीओ उनपर दहेज के रूप में 50 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे. दर्ज कराई गई प्राथमिकी में सीओ प्रमोद कुमार के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उनके कई लड़कियों से अवैध संबंध होने की बातों का जिक्र किया गया है.

जानकारी देते एसडीपीओ नीरज कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही सीओ की पत्नी ने आवेदन में लिखा है कि 01 नवंबर 2025 को उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पति प्रमोद कुमार के सरकारी आवास में लातेहार जिला के चंदवा थाना की एक लड़की उनके पति के साथ रह रही है और गलत काम कर रही है. इसके बाद वे अपने चचेरे भाई रोशन और ममेरे भाई राजा के साथ मझिआंव पहुंचीं.

उन्होंने आवेदन में बताया है कि जैसे ही वे सरकारी आवास पहुंचीं उन्होंने देखा कि कमरे में उनके पति और लड़की आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर लेटे हुए हैं और उन्हें देखते हुए दोनों हड़बड़ा गए. इसके बाद वे कमरे से बाहर आ गईं और बाहर से कमरे का ताला बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को हिरासत में लेकर महिला थाना गढ़वा ले गई.

सीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए

आवेदन में सीओ की पत्नी ने कहा है कि मैं जब भी अपने पति के साथ रहने के लिए आती हूं तो वह मुझे मारपीट कर भगा देते हैं और मेरे पिताजी से 50 लाख रुपये दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव बनाते हैं. आवेदन में कहा गया है कि मेरे शादी के समय पिता ने जो 100 ग्राम सोने के गहने दिए थे. मेरे पति उसे भी अपने पास रख लिए हैं और नहीं लौटा रहे हैं. वे अक्सर शराब के नशे में डूबे रहते हैं और सरकारी काम भी ठीक से नहीं करते हैं. साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं. बिना घूस दिए जनता का कोई भी काम में नहीं करते हैं. साथ ही आवेदन के माध्यम से बताया है कि जो लड़की सीओ के आवास से पकड़ी गई है वह आर्केस्ट्रा में काम करती है.

राज्य सरकार ने सीओ को किया सस्पेंड

इधर, झारखंड सरकार ने गढ़वा जिले के मझिआंव के सीओ प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. सीओ प्रमोद कुमार को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

ये भी पढ़ें-

दूसरी औरत के साथ पकड़े गये मझिआंव सीओ, पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ा और किया हंगामा

पत्नी ने हथौड़ी से मारकर की पति की हत्या, अवैध संबंध की वजह से दिया वारदात को अंजाम

नाबालिग बेटी ने अपनी मां को करवा दिया गिरफ्तार! जानें, क्या है माजरा

TAGGED:

CO OF MAJHIAON
ACTION AGAINST MAJHIAON CO
CO ILLICIT RELATIONSHIP
मझिआंव सीओ पर प्राथमिकी दर्ज
FIR LODGED AGAINST CO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.