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कोरबा में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, सीआईएसएफ के एसआई पर एफआईआर दर्ज

शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

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सीआईएसएफ के एसआई पर एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 9:10 PM IST

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​कोरबा: शादी का झांसा देकर एक युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में अपने वादे से मुकर जाने का मामला आया है. जानकारी के अनुसार आरोपी सीआईएफ में एसआई पद पर पदस्थ है. पीड़िता की शिकायत पर दर्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध नवगठित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना शुरू कर दी है.


गुरुवार को दर्ज किया गया मामला

​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुड़ापार (SECL) क्षेत्र की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती ने गुरुवार को थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी जान-पहचान डुमरमुड़ा(दर्री) निवासी प्रमोद महंत (पिता सुरेश दास) नामक युवक से हुई थी. परिचय बढ़ने के साथ ही आरोपी प्रमोद ने युवती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और उसे अपने विश्वास में ले लिया.

​शिकायत के मुताबिक, 11 मई 2025 को आरोपी प्रमोद महंत ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर होटल में बुलाया. वहां उसने शादी करने का वादा करते हुए युवती के साथ जबरन गलत काम किया. इसके बाद आरोपी लगातार शादी का दिलासा देकर उसका शोषण करता रहा.


शादी से इनकार करने के बाद युवती ने की शिकायत

​पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे रायपुर भी बुलाया जहां उसके साथ गलत काम किया गया. जब भी पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार समय मांगता रहा. जब आरोपी प्रमोद महंत ने पीड़िता से विवाह करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने कानून की शरण ली. शिकायत दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी लगातार शादी करने का झांसा देकर समय मांगता रहा, जिसके कारण मामले को थाने तक लाने में देरी हुई.


बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया मामला

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रमोद महंत के खिलाफ BNS की धारा 69 (शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है.

आरोपी की तलाश जारी

जांच अधिकारी तेज कुमार यादव ने बताया की युवती की शिकायत पर सीआईएसएफ के एसआई पर शादी का झांसा देकर शोषण का मामला धारा 69 के तहत दर्ज किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उसे हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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