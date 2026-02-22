ETV Bharat / state

समर्थकों के साथ होटल में थे बाबूलाल, पहुंचे एसडीएम, जोड़ा हाथ, फिर निकले नेता प्रतिपक्ष, प्राथमिकी दर्ज

गिरिडीहः भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) के मोहम्मद मंसूर की शिकायत पर दर्ज हुई है. मामला चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद होटल में बैठक से जुड़ा हुआ है. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हुई प्राथमिकी की पुष्टि नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन ने की है.

होटल से निकल गए बाबूलाल मरांडी

दरअसल, 21 फरवरी की शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो गया था. प्रचार समाप्त होने के बाद देर शाम लगभग 8 बजे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी गिरिडीह बस स्टैंड के समीप अवस्थित एक होटल पहुंचे. यहां उनके समर्थक भी मौजूद थे. होटल के हॉल में सभी बैठे थे. कहा जा रहा है कि यहां बैठक चल रही थी. तभी सदर एसडीएम श्रीकांत विस्पुते पहुंचे और हाथ जोड़ते हुए कहा कि एक साथ इतनी भीड़ नहीं रहनी है. इतना सुनते ही बाबूलाल मरांडी होटल से निकल गए.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी और संजय सिंह (Etv Bharat)

गिरिडीह में मेरा मकान है- बाबूलाल

होटल से निकलने के बाद बाबूलाल ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि वे भोजन करने इस होटल में आए थे. जब कोई नेता चाहे वह किसी भी दल का हो, कहीं पहुंचता है तो उनके चाहने वाले भी पहुंच जाते हैं. उन्होंने कहा कि एसडीएम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वे खुद ही होटल से निकल गए. बाबूलाल ने कहा कि भले ही वे गिरिडीह निगम के वोटर नहीं है लेकिन यहां पर उनका मकान है.

बाबूलाल की मौजूदगी पर जेएमएम ने उठाया था सवाल