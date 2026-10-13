उत्तराखंड में खालसा डिजिटल स्टूडियो का बैंक खाता, 18 राज्यों की 65 शिकायतें, तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज
खालसा डिजिटल स्टूडियो के बैंक अकाउंट से जुड़े ऑथराइज्ड साइन करने वाले तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 5:13 PM IST
रुद्रपुर/देहरादून: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खालसा डिजिटल स्टूडियो फर्म से जुड़े बैंक खाते को लेकर साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और जेएमआइएस पर उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इस बैंक खाते के खिलाफ देश के 18 राज्यों से साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज हैं. मामले में ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने फर्म के तीन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बैंक खाते के संचालन, लेन-देन, धनराशि के स्रोत और गंतव्य के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.
ट्रांजिट कैंप कोतवाली में तैनात एएसआइ रमेश चंदोला के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से संचालित समन्वय पोर्टल पर खालसा डिजिटल स्टूडियो फर्म से संबंधित बैंक खाते के विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 65 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं. इन शिकायतों का संबंध अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों से है. पुलिस इन शिकायतों और संबंधित बैंक खाते के बीच संबंधों की जांच कर रही है.
18 राज्यों से दर्ज हैं शिकायतें: पुलिस के अनुसार, संबंधित बैंक खाते के खिलाफ आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से शिकायतें दर्ज हैं. कुल 18 राज्यों से सामने आईं इन शिकायतों के आधार पर पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.
जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित बैंक खाते का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया और शिकायतों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से खाते का क्या संबंध है? पुलिस बैंक खाते में हुए लेन-देन और धनराशि के आवागमन की जानकारी जुटा रही है.
तीन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा: पुलिस के मुताबिक, खालसा डिजिटल स्टूडियो फर्म के बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में जयनगर नंबर तीन निवासी पदम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, बरकत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह और जयनगर नंबर दो निवासी भाग सिंह पुत्र प्रीतम सिंह शामिल हैं. पुलिस ने इन तीनों अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी है.
जांच के दौरान बैंक खाते के संचालन, बैंकिंग लेन-देन, धनराशि के स्रोत और गंतव्य से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं. इसके साथ ही बैंक डॉक्यूमेंट्स , केवाईसी दस्तावेज, खाता खोलने के आवेदन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से संबंधित रिकॉर्ड और खाते के लेन-देन का विवरण खंगाला जा रहा है.
बैंकिंग रिकॉर्ड और लेन-देन की पड़ताल: पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खाते में किस प्रकार के लेन-देन हुए, धनराशि कहां से आई और किन खातों या व्यक्तियों तक पहुंची? इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में सामने आए तथ्यों का बैंक खाते से मिलान किया जाएगा.
बैंकिंग दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- रमेश चंदोला, एएसआई, ट्रांजिट कैंप कोतवाली -
देहरादून में संदिग्ध लेनदेन के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल: वहीं एक अन्य मामले में देहरादून में नौकरी दिलाने और क्रिप्टो कारोबार के जरिए अच्छी कमाई का झांसा देकर एक युवक का बैंक खाता खुलवाने और उसका इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन में किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली नगर पुलिस ने अनन्येष लहरी और संतोष के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपियों ने युवक से बैंक खाते की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए थे. बाद में संदिग्ध लेनदेन के कारण बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया.
मोती बाजार निवासी अभिषेक सेठ ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में देहरादून में नौकरी की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात अनन्येष लहरी से हुई थी. अनन्येष ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और संतोष नाम के व्यक्ति से परिचय कराया. शिकायत के अनुसार, संतोष विदेश में रहता था और उससे संपर्क कराने के लिए अनन्येष ने एक विदेशी मोबाइल नंबर दिया था.
टेलीग्राम के जरिए क्रिप्टो कारोबार का दिया झांसा: पीड़ित का आरोप है कि टेलीग्राम पर बातचीत के दौरान संतोष ने उसे क्रिप्टो कारोबार में अच्छी कमाई का लालच दिया. इसके बाद उसे एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया. आरोप है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके मोबाइल पर आने वाले संदेशों की जानकारी भी दूसरे पक्ष तक पहुंचने लगी. बाद में उसे बताया गया कि कारोबार के लिए उसके नाम से चालू बैंक खाता खुलवाना जरूरी है.
खाते की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल किए: शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2025 में अभिषेक सेठ के नाम से बैंक में खाता खुलवाया गया. आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने खाते से संबंधित जानकारी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए. पीड़ित को भरोसा दिलाया गया था कि खाते का इस्तेमाल क्रिप्टो कारोबार के लिए किया जाएगा. कुछ समय तक आरोपी उससे संपर्क में रहे, लेकिन बाद में बातचीत बंद कर उसे ब्लॉक कर दिया.
संदिग्ध लेनदेन के बाद बैंक ने फ्रीज किया खाता: पीड़ित को बाद में पता चला कि उसके खाते में संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसके चलते बैंक ने खाते पर रोक लगा दी. आरोपियों से संपर्क करने पर भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर मोबाइल नंबरों, टेलीग्राम आईडी, ऐप डाउनलोड कराने के लिए भेजे गए लिंक और बैंक खाते में हुए लेनदेन की जांच की मांग की.
अभिषेक सेठ की शिकायत के आधार पर अनन्येष लहरी और संतोष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बैंक खाते का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया और इस मामले में आरोपियों की क्या भूमिका रही.
- कैलाश चंद्र भट्ट, प्रभारी, नगर कोतवाली -
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