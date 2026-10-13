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उत्तराखंड में खालसा डिजिटल स्टूडियो का बैंक खाता, 18 राज्यों की 65 शिकायतें, तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड में खालसा डिजिटल स्टूडियो का बैंक खाते के खिलाफ 18 राज्यों की 65 शिकायतें ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रपुर/देहरादून: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खालसा डिजिटल स्टूडियो फर्म से जुड़े बैंक खाते को लेकर साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और जेएमआइएस पर उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इस बैंक खाते के खिलाफ देश के 18 राज्यों से साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज हैं. मामले में ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने फर्म के तीन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बैंक खाते के संचालन, लेन-देन, धनराशि के स्रोत और गंतव्य के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.

ट्रांजिट कैंप कोतवाली में तैनात एएसआइ रमेश चंदोला के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से संचालित समन्वय पोर्टल पर खालसा डिजिटल स्टूडियो फर्म से संबंधित बैंक खाते के विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 65 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं. इन शिकायतों का संबंध अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों से है. पुलिस इन शिकायतों और संबंधित बैंक खाते के बीच संबंधों की जांच कर रही है.