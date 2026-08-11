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फतेहपुर में अतीक के बेटे के काफिले पर FIR, टोल कर्मियों को कुचलने के प्रयास का आरोप

कटोघन और बड़ौरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से अभद्रता और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का इल्जाम

फतेहपुर में अतीक के बेटे के काफिले पर FIR
फतेहपुर में अतीक के बेटे के काफिले पर FIR (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
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फतेहपुर: प्रयागराज के माफिया रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के पैरोल पर प्रयागराज जाने के दौरान फतेहपुर से गुजरे काफिले को लेकर विवाद गहरा गया है. काफिले में शामिल वाहनों के खिलाफ जिले के दो टोल प्लाजा प्रबंधनों की तहरीर पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं.

11 वाहनों का जिक्र: सहायक टोल मैनेजर सोनू सिंह की तहरीर के मुताबिक कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रहे कई वाहन टोल प्लाजा पहुंचे. एफआईआर में 11 वाहनों का विवरण दर्ज है, जिनमें स्कार्पियो एन, स्कार्पियो, क्रेटा, फॉर्च्यूनर, बलेनो, फ्रॉन्क्स, सफारी स्टॉर्म, ईको-स्पोर्ट और सेल्टोस शामिल हैं. कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होने का भी उल्लेख है.

जान से मारने का आरोप: कटोघन और बड़ौरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से कथित गाली-गलौज, अभद्रता, धमकी और बिना टोल दिए वाहनों को निकाल ले जाने के आरोप लगे हैं. कटोघन टोल प्लाजा की तहरीर में तो कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से वाहन चढ़ाने की कोशिश का भी गंभीर आरोप लगाया गया है. कटोघन मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 191(2), 281, 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह को सौंपी गई है.

एफआईआर में लगे आरोपों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है. जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टोल प्लाजा पर वास्तव में क्या हुआ और किसकी भूमिका रही. कटोघन टोल प्लाजा की तहरीर में दर्ज वाहन नंबरों और अन्य विवरणों के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.- दिनेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक

कटोघन पर कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान!: खागा कोतवाली में दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना आठ अगस्त की शाम करीब 3:38 बजे कटोघन टोल प्लाजा पर हुई. तहरीर में आरोप है कि वाहनों को रोकने पर उनमें सवार लोगों ने टोल कर्मियों से गाली-गलौज की. शिकायत के मुताबिक कर्मियों ने जब वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो कथित रूप से वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई. टोल कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई. इसके बाद वाहन बिना टोल टैक्स दिए आगे निकल गए.

'हम अतीक के आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते': एफआईआर में दर्ज तहरीर का सबसे गंभीर आरोप यह है कि वाहन सवार लोगों ने कथित तौर पर खुद को 'अतीक के आदमी' बताते हुए कर्मचारियों की बात मानने से इनकार किया. इसके बाद जान से मारने की धमकी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.


CCTV से खुलेगा राज: दो टोल प्लाजा की शिकायतों के बाद मामला सिर्फ टोल टैक्स के विवाद तक सीमित नहीं रहा है. पुलिस के सामने अब काफिले में शामिल वाहनों और उनमें सवार लोगों की पहचान, टोल प्लाजा पर हुई घटनाओं की वास्तविक स्थिति और लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच की चुनौती है. कटोघन टोल प्लाजा की तहरीर में दर्ज वाहन नंबरों और अन्य विवरणों के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

अली अहमद पैरोल पर झांसी जेल से प्रयागराज पहुंचा था. वह पुलिस अभिरक्षा में फतेहपुर से गुजरा, जबकि उसके पीछे समर्थकों के वाहनों का काफिला चल रहा था. इसी काफिले में शामिल वाहनों को लेकर टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति बनी.


यह भी पढ़ें: माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने तोड़ा टोल प्लाजा का बैरियर, कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, 28 के खिलाफ FIR

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