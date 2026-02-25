ETV Bharat / state

छपरा सदर अस्पताल में दलालों पर शिकंजा, मरीज को बहला-फुसलाकर पटना ले जाने पर FIR दर्ज

छपरा: सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलाल के खिलाफ सारण जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. मरीजों को बरगलाकर निजी क्लीनिकों में ले जाने की शिकायतों के बीच छपरा सदर अस्पताल में दलालों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है. बनियापुर प्रखंड की रहने वाली शांति देवी को बहला-फुसलाकर पटना के एक निजी क्लीनिक में ले जाने के मामले में संबंधित दलाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

मरीज को बहला-फुसलाकर ले गया था पटना: असल में 20 फरवरी 2026 को एक दलाल द्वारा बनियापुर निवासी श्रीमती शांति देवी को इलाज के नाम पर गुमराह कर पटना स्थित निजी क्लीनिक ले जाने की घटना सामने आई. परिजनों के द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित परिवाद और संबंधित दलाल के फोटोग्राफ के आधार पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

छपरा सदर अस्पताल (ETV Bharat)

आरोपी दलाल की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आरोपी दलाल की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. अस्पताल परिसर में दलाली की प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए निगरानी और कड़ी की जाएगी.