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फर्जी प्रमाण पत्र के माफिया हेमंत पर प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने भेजा जेल

पाकुड़ में फर्जी कागजात बनाकर हजारों रुपयों की ठगी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने भेजा जेल. दूसरे साथियों की तलाश जारी.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 6:52 PM IST

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पाकुड़: सदर प्रखंड के पहाड़िया टोला से धराये गए फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह के प्रमुख सदस्य के खिलाफ पंचायत सचिव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उक्त जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने दी. एसडीपीओ ने बताया कि धराये जालसाज के पास के कई फर्जी प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए हैं और इस मामले की गहनता से आगे की जांच की जा रही है.

आरोपी को भेजा गया जेल

इस मामले में नवरोत्तमपुर पंचायत के पंचायत सचिव उत्तम कुमार घोष ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दी है कि हिरणपुर प्रखंड के बगशीशा गांव निवासी हेमंत कुमार साहा ग्रामीण इलाकों में घूम-घूम कर भोले भाले ग्रामीणों को सरकारी सेवक बताकर उनके जन्म प्रमाण पत्र सहित कई प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा देने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेने, हजारों रूपये की वसूली करने का काम किया करता था. मिली शिकायत पर थाने में कांड संख्या 79/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)

प्रमाण पत्र बनवा देने के नाम पर हजारों रुपये की वसूली

बता दें कि हिरणपुर प्रखंड के बागशीशा गांव निवासी हेमंत कुमार साहा पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के अलावा जाति, आय और आधार आदि फर्जी कागजात बनाने का काम कई महीनों से किया करता था. इसका खुलासा तब हुआ जब पहाड़िया टोला गांव के ग्रामीणों से जन्म सहित कई अन्य प्रमाण पत्र बनवा देने के नाम पर हजारों रुपये की वसूली की थी और फिर उसके बाद गांव ही जाना छोड़ दिया था.

इस फर्जीवाड़ा में और साथी भी शामिल

ग्रामीणों ने हेमंत कुमार को गांव में लाने की तरकीब ढूंढी और उसे यह कहकर बुलाया गया कि और कई लोगों के कागजात बनाने हैं. इस बात पर हेमंत कुमार पहाड़िया टोला गांव पहुंचा और ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस और अंचलाधिकारी पहुंचे और हेमंत को धर दबोचा. पुलिस की पूछताछ में हेमंत कुमार ने इस फर्जीवाड़ा में अपने अन्य साथियों का नाम बताया है जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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