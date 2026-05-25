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हमीरपुर : NH-34 चौड़ीकरण की मांग पर प्रदर्शन, BJP जिला उपाध्यक्ष समेत 16 के खिलाफ FIR

हमीरपुर: एनएच-34 के चौड़ीकरण और सड़क सुरक्षा इंतजामों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के मामले में कोतवाली पुलिस ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी सहित 16 नामजद और 35-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली थी.

FIR के मुताबिक, 21 मई को सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. प्रदर्शनकारी NH-34 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर सड़क चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, रिफ्लेक्टर, संकेतक और अन्य सुरक्षा इंतजामों की मांग कर रहे थे. इस दौरान डीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी हुई और महिलाओं द्वारा चूड़ियां फेंककर विरोध जताने का भी आरोप लगाया गया है. ज्ञापन लेने जिलाधिकारी के न आने पर प्रदर्शनकारी नाराज हो गए थे.

पुलिस ने मामले में BNS की धारा 189(2), 221 और 223 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है. FIR में कहा गया है कि जिले में धारा 163 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया, जिससे कलेक्ट्रेट में शासकीय कार्य प्रभावित हुआ. मामले की जांच उपनिरीक्षक अजीत सिंह को सौंपी गई है. नामजद लोगों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी, नीशू गुप्ता, बब्बा ठाकुर, रणवीर सिंह लाला, अशोक निषाद, अमर धुरिया, सपा नेता युगांक मिश्रा, दिनेश सिंह, उज्ज्वल पाठक, बंदना तिवारी, आशीष कुमार, हसन खान उर्फ गोलू, दीपा तिवारी, नीलम निषाद सहित अन्य शामिल हैं. रिपोर्ट में 35-40 अज्ञात पुरुष और महिलाओं का भी उल्लेख है.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़ा था. NH-34 पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन चौड़ीकरण और सुरक्षा इंतजामों को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. FIR दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया है. वहीं, हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक निषाद ने फेसबुक पोस्ट कर भाजपा से इस्तीफे की घोषणा की है.