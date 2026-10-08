प्रयागराज में कोर्ट के आदेश पर सिपाही सहित 5 पर केस; बंधक बनाने, जबरन पैसा मांगने के आरोप
पीड़िता ने पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी शिकायती पत्र भेजा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:50 PM IST
प्रयागराज: युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने, दो लाख रुपए रंगदारी मांगने और सादे स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर कराने के गंभीर मामले में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कड़े रुख और स्पष्ट आदेश के अनुपालन में सराय इनायत थाने में फूलपुर थाने में तैनात सिपाही अर्जुन सिंह समेत 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
सराय इनायत थानाध्यक्ष प्रवीण गौतम के ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद है. वादी ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आदेश कराया था. इसके अनुपालन में यह अभियोग पंजीकृत किया गया है.
जहां तक सिपाही पर लगे आरोपों का प्रश्न है, तो पूर्व में फूलपुर में दिए गए एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. उसी के मद्देनजर सिपाही पर जबरन पकड़कर ले जाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सराय इनायत थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर चौराहा, दोदापुर निवासी पीड़िता फोटो देवी पत्नी रामसूरत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. पीड़िता के मुताबिक, उनके अविवाहित बेटे संजीव कुमार भारतीय की जान-पहचान ग्राम बनी निवासी आदर्श कुमार उर्फ टिंकू से थी.
आदर्श जानवरों की खरीद-फरोख्त का काम करता है. बकाया मांगने के सिलसिले में अक्सर संजीव को साथ ले जाता था. आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को शाम करीब 4 बजे आदर्श मैजिक गाड़ी लेकर आया और संजीव को फूलपुर ले गया. करीब दो घंटे बाद शाम 6 बजे संजीव घर लौटा.
उसी शाम करीब 7 बजे आदर्श कुमार अपने साथियों बथुई उर्फ विकास कुमार, चुलबुल डॉक्टर उर्फ लाल चंद्र और आशीष कुमार के साथ दोबारा पहुंचा और सहसों चौराहे से पार्टी से रुपये लेने की बात कहकर संजीव को साथ ले गया.
तीन-चार घंटे बीत जाने के बाद भी जब संजीव घर नहीं लौटा, तो परेशान होकर मां फोटो देवी आदर्श के घर पहुंचीं. वहां, उन्होंने देखा कि चारों आरोपियों ने उनके बेटे को बंधक बना रखा है और उसके साथ मारपीट करते हुए दो लाख रुपए की मांग कर रहे थे.
जब मां ने छुड़ाने की गुहार लगाई, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर रकम नहीं मिली तो संजीव की हत्या कर शव गायब कर दिया जाएगा. पुलिस में जाने पर पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा.
पीड़िता का आरोप है कि 11 अगस्त की शाम करीब 7 बजे संजीव रोते हुए किसी तरह घर पहुंचा और उसने आपबीती सुनाई. संजीव के अनुसार, 9 अगस्त से ही आरोपी उससे लगातार मारपीट कर दो लाख रुपए मांग रहे थे.
इंकार करने पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और षड्यंत्र के तहत उसे फूलपुर थाने के सिपाही अर्जुन सिंह को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया गया. शिकायत के मुताबिक, थाने में आरोपियों की शह पर सिपाही अर्जुन सिंह ने संजीव की जमकर पिटाई की.
अत्यधिक दबाव बनाकर रुपए के लेन-देन को लेकर जबरन कबूलनामा लिखवाया गया. वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और सादे स्टांप पेपर पर दस्तखत करा लिए गए. पुलिसकर्मियों के कहे अनुसार ही जबरन बयान दर्ज कराया गया.
बाद में उसका शांतिभंग के तहत चालान कर दिया गया. पीड़ित पक्ष ने 112 नंबर पर सूचना देने के साथ ही 10 अगस्त को पुलिस आयुक्त प्रयागराज को ईमेल, मुख्यमंत्री को आईजीआरएस पोर्टल पर प्रार्थना पत्र भेजा और सराय इनायत थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इसके बाद 12 अगस्त को पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी रजिस्ट्री डाक से शिकायती पत्र भेजा गया. चोटों के चलते संजीव ने 17 अगस्त को प्रयागराज के बेली अस्पताल में अपना डॉक्टरी परीक्षण कराया. जब राहत नहीं मिली, तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली.
कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद शिकायत, मेडिकल परीक्षण के दस्तावेज और पुलिस आख्या का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए सराय इनायत थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया. अदालत के निर्देश पर दर्ज मुकदमे के बाद अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है.
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