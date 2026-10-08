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प्रयागराज में कोर्ट के आदेश पर सिपाही सहित 5 पर केस; बंधक बनाने, जबरन पैसा मांगने के आरोप

प्रयागराज में कोर्ट के आदेश पर सिपाही सहित 5 पर केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने, दो लाख रुपए रंगदारी मांगने और सादे स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर कराने के गंभीर मामले में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कड़े रुख और स्पष्ट आदेश के अनुपालन में सराय इनायत थाने में फूलपुर थाने में तैनात सिपाही अर्जुन सिंह समेत 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

सराय इनायत थानाध्यक्ष प्रवीण गौतम के ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद है. वादी ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आदेश कराया था. इसके अनुपालन में यह अभियोग पंजीकृत किया गया है.

जहां तक सिपाही पर लगे आरोपों का प्रश्न है, तो पूर्व में फूलपुर में दिए गए एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. उसी के मद्देनजर सिपाही पर जबरन पकड़कर ले जाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सराय इनायत थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर चौराहा, दोदापुर निवासी पीड़िता फोटो देवी पत्नी रामसूरत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. पीड़िता के मुताबिक, उनके अविवाहित बेटे संजीव कुमार भारतीय की जान-पहचान ग्राम बनी निवासी आदर्श कुमार उर्फ टिंकू से थी. आदर्श जानवरों की खरीद-फरोख्त का काम करता है. बकाया मांगने के सिलसिले में अक्सर संजीव को साथ ले जाता था. आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को शाम करीब 4 बजे आदर्श मैजिक गाड़ी लेकर आया और संजीव को फूलपुर ले गया. करीब दो घंटे बाद शाम 6 बजे संजीव घर लौटा. उसी शाम करीब 7 बजे आदर्श कुमार अपने साथियों बथुई उर्फ विकास कुमार, चुलबुल डॉक्टर उर्फ लाल चंद्र और आशीष कुमार के साथ दोबारा पहुंचा और सहसों चौराहे से पार्टी से रुपये लेने की बात कहकर संजीव को साथ ले गया. तीन-चार घंटे बीत जाने के बाद भी जब संजीव घर नहीं लौटा, तो परेशान होकर मां फोटो देवी आदर्श के घर पहुंचीं. वहां, उन्होंने देखा कि चारों आरोपियों ने उनके बेटे को बंधक बना रखा है और उसके साथ मारपीट करते हुए दो लाख रुपए की मांग कर रहे थे. जब मां ने छुड़ाने की गुहार लगाई, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर रकम नहीं मिली तो संजीव की हत्या कर शव गायब कर दिया जाएगा. पुलिस में जाने पर पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा.