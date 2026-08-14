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पहले होटल ले जाकर महिला से किया रेप, फिर पीड़िता को उसके क्वाटर्र पर छोड़ा, घर में रखे ₹9 लाख भी साथ ले गया आरोपी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की महिला के साथ भुतंर के एक होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने एक युवक पर रेप करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत बिलासपुर ने जीरो एफआईआर दर्ज कर केस कुल्लू महिला थाना को भेज दिया गया है, जिसके आधार पर अब पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी, महिला थाना कुल्लू में बीएनएस की धारा 64, 305(ए) के तहत केस दर्ज किया गया है. यह मामला महिला पुलिस थाना बिलासपुर से मिली जीरो एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ है. जीरो एफआईआर में बिलासपुर की 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि 10 अगस्त को नरेश नाम का व्यक्ति उसे भुंतर से एक होटल में ले गया. जहां उसने उसे शराब पिलाई व जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. उसके बाद आरोपी उसे बिलासपुर जिले में उसके क्वार्टर पर छोड़ गया. वही, महिला ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि उसके क्वार्टर से 9 लाख रुपए भी गायब थे. उसने जब पैसों के बारे में नरेश से संपर्क किया तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया.