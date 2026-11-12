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रांची जेल में कैदी के साथ हैवानियतः तीन बार अप्राकृतिक यौनाचार की शिकायत, जेल अधीक्षक समेत 19 पर FIR

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, मारपीट और जबरन नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया गया है.

इस मामले में पीड़ित के पिता की शिकायत पर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायत में जेल के अंदर बंद कई कैदियों के अलावा जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है. कुल 19 लोगों के नाम और पद का उल्लेख एफआईआर में किया गया है. इनमें जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और जेल अस्पताल के चिकित्साकर्मी भी शामिल हैं.