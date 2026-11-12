रांची जेल में कैदी के साथ हैवानियतः तीन बार अप्राकृतिक यौनाचार की शिकायत, जेल अधीक्षक समेत 19 पर FIR
रांची जेल में कैदी के साथ हैवानियत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 12, 2026 at 11:41 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, मारपीट और जबरन नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया गया है.
इस मामले में पीड़ित के पिता की शिकायत पर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायत में जेल के अंदर बंद कई कैदियों के अलावा जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है. कुल 19 लोगों के नाम और पद का उल्लेख एफआईआर में किया गया है. इनमें जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और जेल अस्पताल के चिकित्साकर्मी भी शामिल हैं.
क्या है एफआईआर में
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता के पुत्र को एक मामले में विचाराधीन बंदी के रूप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में रखा गया था. वह रांची के एक मामले में जेल में बंद था. एफआईआर में बताया गया है कि युवक को रांची की अदालत से 12 जून 2026 को बरी कर दिया गया था. इसके बाद वह घर लौट आया लेकिन जेल में उसके साथ कथित रूप से हुई घटनाओं के कारण वह गहरे मानसिक सदमे में है.
तीन अलग-अलग मौकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
एफआईआर में पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि जेल में रहने के दौरान उनके बेटे के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर अप्राकृतिक यौनाचार किया गया. शिकायत के मुताबिक, पहली घटना 12 जून 2026 की रात की बताई गई है. आरोप है कि जेल के अंदर कुछ बंदियों ने युवक को जबरन साड़ी पहनाई और उसका मेकअप कर उसे लडक़ी के रूप में प्रस्तुत किया. इसके बाद उसे जबरन कोई तरल पदार्थ पिलाया गया, जिससे वह बेहोशी की हालत में चला गया.
आरोप है कि इसके बाद उसे घसीटकर वार्ड संख्या 3-ए में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने मिलकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया. शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान उसे धमकाया भी गया.
दूसरी घटना रामनवमी के आसपास की बताई गई है. एफआईआर के अनुसार, इस बार भी आरोपियों ने युवक को जबरन लड़की के रूप में तैयार किया. उसे नशीला पदार्थ देने के बाद वार्ड संख्या तीन में ले जाया गया और उसके साथ दोबारा अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है.
तीसरी घटना सरहुल पर्व के दौरान की बताई गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसी गिरोह के लोगों ने युवक को जबरन घसीटकर वार्ड संख्या चार और पांच के आसपास ले जाकर उसके साथ फिर से अप्राकृतिक यौनाचार किया. हालांकि, शिकायत में इन दोनों घटनाओं की सटीक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है.
वार्ड इंचार्ज पर शिकायत फाड़ने का आरोप
पीड़ित के पिता ने जेल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेरे बेटे ने जेल के अंदर हुई घटनाओं की शिकायत वार्ड इंचार्ज से की थी. उसने लिखित शिकायत देकर अपने साथ हुए कथित अत्याचार की जानकारी दी थी. लेकिन वार्ड इंचार्ज ने उसकी शिकायत सुनने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार किया और लिखित शिकायत को फाड़ दिया. आरोप है कि जेल के अंदर बंदियों के बीच हो रहे कथित यौन उत्पीड़न की जानकारी जेल प्रशासन को दी गई थी लेकिन इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.
जेल अस्पताल के चिकित्सक पर भी गंभीर आरोप
एफआईआर में जेल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं. शिकायत के अनुसार, कथित यौन उत्पीड़न के बाद युवक ने अपने निजी अंगों में परेशानी और चोट की शिकायत की थी. वह इलाज के लिए जेल अस्पताल पहुंचा था. आरोप है कि वहां मौजूद चिकित्सक ने उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया. चिकित्सक ने कथित रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जांच या इलाज करने से इनकार करते हुए उसे वापस भेज दिया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि 12 जून 2026 को जेल से रिहा किए जाने के समय जेल प्रशासन की ओर से युवक की कोई चिकित्सकीय जांच नहीं कराई गई और न ही उसके स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई.
इन लोगों को बनाया गया है आरोपी
एफआईआर में जेल के अंदर बंदियों के रूप में पिंटू, अरविंद गुप्ता, साहिल अंसारी, साहिल साह, रबीसर लोहरा, पवन, मंटू, धनेश्वर बधाई, कातिल शिव उरांव, बल्लू, रेहान गोलू, गोलू साव और पोगो समेत अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं. इसके अलावा वार्ड इंचार्ज, सिंह नाम के एक पुलिसकर्मी, संतोष उरांव, जेल अधीक्षक और जेल अस्पताल के मेडिकल अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है. शिकायत में जेल के मेडिकल स्टाफ की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.
भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में मामला दर्ज
खेलगांव थाना में प्राथमिकी संख्या 0066/2026 के तहत 12 नवंबर 2026 को शाम 6:05 बजे मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 351, 352 और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले की जांच का जिम्मा पुलिस अवर निरीक्षक मनीष शिवम को सौंपा गया है. एफआईआर में शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जेल के अंदर हुई कथित घटनाओं में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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