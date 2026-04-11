ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी मामले में FIR, वाराणसी की भेलूपुर पुलिस ने चार दिन बाद दर्ज किया केस

बीते बुधवार को शंकराचार्य को फोन पर अतीक अहमद की तरह गोली मारकर हत्या करने की देने की धमकी मिली थी.

शंकराचार्य को फोन पर दी गई थी धमकी.
शंकराचार्य को फोन पर दी गई थी धमकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी देने के मामले में शनिवार को FIR दर्ज हो गई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. बता दें, बीते बुधवार को शंकराचार्य को फोन पर अतीक अहमद की तरह गोली मारकर हत्या करने की देने की धमकी मिली थी. अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी थी. चौथे दिन मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बीएनएएस की धारा 351( 4), 352 के तहत FIR दर्ज की है. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य परमात्मानंद की तरफ से तहरीर दी गई थी. इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शंकराचार्य के शिष्य ने दी थी तहरीर.
शंकराचार्य के शिष्य ने दी थी तहरीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने कहा कि ये न्याय और धर्म की जीत है. पिछले कुछ वर्षों से ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज भारत देश में गौ रक्षार्थ "गौ माता - राष्ट्रामाता" अभियान चला रहे हैं. इस आंदोलन का एक मात्र उद्देश्य भारत से गौ हत्या को बंद कराना है.

आगामी 3 मई से उत्तर प्रदेश के हर विधान सभा में उनकी गविष्ठी यात्रा होना निश्चित हुआ है. इस यात्रा के दौरान वह लोगों से गौ रक्षा के लिए अवाज उठाने और हर विधान सभा में रामा गौ धाम के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे. यही बात सनातन धर्मविरोधियों को ठीक नहीं लग रही है. इसलिए उन्हें अनेकों बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें : वृंदावन नाव हादसे पर सांसद डिंपल यादव का पहला रिएक्शन, बोलीं- नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा

TAGGED:

VARANASI NEWS
FIR IN CASE OF THREATENING
SWAMI AVIMUKTESHWARANAND
धमकी मामले में केस दर्ज
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.