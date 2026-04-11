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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी मामले में FIR, वाराणसी की भेलूपुर पुलिस ने चार दिन बाद दर्ज किया केस

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी देने के मामले में शनिवार को FIR दर्ज हो गई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. बता दें, बीते बुधवार को शंकराचार्य को फोन पर अतीक अहमद की तरह गोली मारकर हत्या करने की देने की धमकी मिली थी. अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी थी. चौथे दिन मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बीएनएएस की धारा 351( 4), 352 के तहत FIR दर्ज की है. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य परमात्मानंद की तरफ से तहरीर दी गई थी. इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.