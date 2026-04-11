शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी मामले में FIR, वाराणसी की भेलूपुर पुलिस ने चार दिन बाद दर्ज किया केस
बीते बुधवार को शंकराचार्य को फोन पर अतीक अहमद की तरह गोली मारकर हत्या करने की देने की धमकी मिली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:22 PM IST
वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी देने के मामले में शनिवार को FIR दर्ज हो गई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. बता दें, बीते बुधवार को शंकराचार्य को फोन पर अतीक अहमद की तरह गोली मारकर हत्या करने की देने की धमकी मिली थी. अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी थी. चौथे दिन मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बीएनएएस की धारा 351( 4), 352 के तहत FIR दर्ज की है. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य परमात्मानंद की तरफ से तहरीर दी गई थी. इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने कहा कि ये न्याय और धर्म की जीत है. पिछले कुछ वर्षों से ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज भारत देश में गौ रक्षार्थ "गौ माता - राष्ट्रामाता" अभियान चला रहे हैं. इस आंदोलन का एक मात्र उद्देश्य भारत से गौ हत्या को बंद कराना है.
आगामी 3 मई से उत्तर प्रदेश के हर विधान सभा में उनकी गविष्ठी यात्रा होना निश्चित हुआ है. इस यात्रा के दौरान वह लोगों से गौ रक्षा के लिए अवाज उठाने और हर विधान सभा में रामा गौ धाम के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे. यही बात सनातन धर्मविरोधियों को ठीक नहीं लग रही है. इसलिए उन्हें अनेकों बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है.
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