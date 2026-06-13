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भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले तीन युवकों के खिलाफ FIR, बहराइच पुलिस तलाश रही, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी

नवाबगंज पुलिस ने यासीन मोहम्मद, रज्जब अली व फिरोज अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस.
तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस. (Photo Credit; Bahraich Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 4:10 PM IST

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बहराइच : नवाबगंज थाने में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. सोशल मीडिया पर कमेंट के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है.

रविवार को AIMIM की मटेरा में कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना है. हिंदू संगठन इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत दीपक दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें ओवैसी के आने पर प्रदर्शन की बात कही थी.

इस पर इलाके के रहने वाले तीन मुस्लिम युवकों ने सोशल मीडिया पर भगवान राम व संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की. इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने थाने पहुंच कर कार्यवाही की मांग की.

नवाबगंज पुलिस ने यासीन मोहम्मद, रज्जब अली व फिरोज अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नवाबगंज थाने के प्रभारी रमाशंकर यादव ने बताया कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के मंडल अध्यक्ष राधिका रमन, मनीष पांडेय द्वारा एक तहरीर सौंपी गई है, जिसपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.

वहीं इस मामले में मनीष पांडेय ने बताया, यासीन मोहम्मद, रज्जब अली और फिरोज अंसारी ने भगवान श्री राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ भी गलत बोला है. नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने पर भी बैठ जाएंगे. इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा कोई भी विधर्मी हमारे भगवान श्री राम के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना कर सके.

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