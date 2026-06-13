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भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले तीन युवकों के खिलाफ FIR, बहराइच पुलिस तलाश रही, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी

तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस. ( Photo Credit; Bahraich Police )

बहराइच : नवाबगंज थाने में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. सोशल मीडिया पर कमेंट के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है. रविवार को AIMIM की मटेरा में कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना है. हिंदू संगठन इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत दीपक दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें ओवैसी के आने पर प्रदर्शन की बात कही थी. इस पर इलाके के रहने वाले तीन मुस्लिम युवकों ने सोशल मीडिया पर भगवान राम व संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की. इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने थाने पहुंच कर कार्यवाही की मांग की.