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झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, बीडीएस ने खंगाला पूरा परिसर

रांची: एक अज्ञात शख्स ने 12 अगस्त को विधानसभा के कुछ कर्मचारियों को फोन कर विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. फोन करने वाले ने कर्मचारियों से विधानसभा नहीं जाने की बात भी कही. मामले को लेकर रांची के विधानसभा थाने में आज FIR दर्ज की गई है.

12 को मिली धमकी, 20 को मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस धमकी की जानकारी पुलिस को 20 अगस्त को मिली. मामला सामने आते ही रांची पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल विधानसभा परिसर की सुरक्षा जांच कराई. बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) की टीम ने पूरे विधानसभा परिसर को बारीकी से खंगाला. हर संभावित स्थान की जांच की गई, लेकिन टीम को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. जांच के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली.

कॉल करने वाले तक पहुंचने में जुटी पुलिस

रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों के मुताबिक धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है. आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी टीम को लगाया गया है. पुलिस कॉल की पूरी डिटेल खंगालने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर धमकी किसने और किस मकसद से दी.

पहले भी मिल चुकी है ऐसी धमकियां