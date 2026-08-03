ETV Bharat / state

क्लीनिक में अवैध रूप से गर्भपात करने का आरोप, प्रशासन ने कराई पांच लोगों पर प्राथमिकी

अवैध रूप से गर्भपात करने के आरोप में एक निजी क्लीनिक सील ( Etv Bharat )

लातेहारः जिला मुख्यालय में संचालित एक प्राइवेट क्लिनिक से गैर-कानूनी अबॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप लगा है. मामले की जांच के बाद प्रशासनिक टीम ने भी आरोप प्रारंभिक तौर पर सही मानते हुए अवैध गर्भपात में शामिल रहने वाले निजी क्लीनिक के पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है. लातेहार अंचल अधिकारी नंदकुमार राम के आवेदन के आधार पर उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई.

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित एक निजी क्लीनिक में अवैध गर्भपात होने की सूचना लातेहार जिला प्रशासन को मिली थी. इस दौरान लगभग 6 से 7 माह का गर्भपात भी कराए जाने की खबर मिली थी.

जानकारी देते अंचल अधिकारी नंदकुमार राम (Etv Bharat)

सूचना के बाद लातेहार एसडीएम दिनेश कुमार के नेतृत्व में अंचल अधिकारी नंदकुमार राम, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विवेक विद्यार्थी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम ने चिन्हित मेडिकल क्लीनिक में छापामारी की, जहां अस्पताल चलाए जाने के भी प्रमाण मिले. जांच के बाद मिले कुछ प्रमाण के बाद अधिकारियों ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया. वहीं पांच लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई.

इस मामले में सोमवार को ड्रग इंस्पेक्टर पूनम तिर्की के नेतृत्व में दुकान में रखी गई दवा की भी जांच की जा रही है. अंचल अधिकारी नंदकुमार राम ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद प्रशासन कानूनी प्रावधान के तहत आगे की कार्रवाई करेगा.