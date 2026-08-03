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क्लीनिक में अवैध रूप से गर्भपात करने का आरोप, प्रशासन ने कराई पांच लोगों पर प्राथमिकी

लातेहार के एक प्राइवेट क्लिनिक में गैर-कानूनी तरीके से गर्भपात करने का मामला सामने आया है.

RAID ON ILLEGAL ULTRASOUND CENTER
अवैध रूप से गर्भपात करने के आरोप में एक निजी क्लीनिक सील (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:50 PM IST

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लातेहारः जिला मुख्यालय में संचालित एक प्राइवेट क्लिनिक से गैर-कानूनी अबॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप लगा है. मामले की जांच के बाद प्रशासनिक टीम ने भी आरोप प्रारंभिक तौर पर सही मानते हुए अवैध गर्भपात में शामिल रहने वाले निजी क्लीनिक के पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है. लातेहार अंचल अधिकारी नंदकुमार राम के आवेदन के आधार पर उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई.

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित एक निजी क्लीनिक में अवैध गर्भपात होने की सूचना लातेहार जिला प्रशासन को मिली थी. इस दौरान लगभग 6 से 7 माह का गर्भपात भी कराए जाने की खबर मिली थी.

जानकारी देते अंचल अधिकारी नंदकुमार राम (Etv Bharat)

सूचना के बाद लातेहार एसडीएम दिनेश कुमार के नेतृत्व में अंचल अधिकारी नंदकुमार राम, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विवेक विद्यार्थी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम ने चिन्हित मेडिकल क्लीनिक में छापामारी की, जहां अस्पताल चलाए जाने के भी प्रमाण मिले. जांच के बाद मिले कुछ प्रमाण के बाद अधिकारियों ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया. वहीं पांच लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई.

इस मामले में सोमवार को ड्रग इंस्पेक्टर पूनम तिर्की के नेतृत्व में दुकान में रखी गई दवा की भी जांच की जा रही है. अंचल अधिकारी नंदकुमार राम ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद प्रशासन कानूनी प्रावधान के तहत आगे की कार्रवाई करेगा.

प्रशासनिक छापामारी से मचा हड़कंप

इधर, मेडिकल दुकान के खिलाफ की गई प्रशासन कार्रवाई से मेडिकल के क्षेत्र में गलत कार्य करने वाले लोगों में भी हड़कंप मच गया है. यहां बताते चलें कि लातेहार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से दवा की दुकानें संचालित की जा रही हैं. हालांकि इस कार्रवाई के बाद काफी हद तक इस पर लगाम लगने की संभावना जगी है.

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CLINIC SEIZED IN LATEHAR
अवैध रूप से गर्भपात
लातेहार एसडीएम दिनेश कुमार
अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा
RAID ON ILLEGAL ULTRASOUND CENTER

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