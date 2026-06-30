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धमकीबाज महिला पर एक्शन: झूठे केस में फंसाने का लगाती थी आरोप, मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने दर्ज की शिकायत

एमसीबी: लोगों को झूठी शिकायतों के आधार पर गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देने वाली महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. ये शिकायत मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने शिकायतों के आधार पर दर्ज की है. महिला पर आरोप है कि वो झूठी शिकायतों के आधार पर लोगों को फंसाने की धमकी दिया करती है. जो लोग धमकी से डर जाते हैं उनसे वो अनुचित लाभ वसूलती है. मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद की.



फंसाने की धमकी देने वाली महिला पर एक्शन

पुलिस के अनुसार, आरोपिया ने अपने पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की थी. पुलिस ने शिकायतों की विस्तृत जांच करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों की सिलसिलेवार जांच की. तथ्य के परीक्षण के दौरान लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी और शिकायतें झूठी एवं भ्रामक पाए जाने की बात सामने आई.

न्यायालय की अनुमति के बाद दर्ज हुआ मामला