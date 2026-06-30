धमकीबाज महिला पर एक्शन: झूठे केस में फंसाने का लगाती थी आरोप, मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने दर्ज की शिकायत
मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 30, 2026 at 11:35 AM IST
एमसीबी: लोगों को झूठी शिकायतों के आधार पर गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देने वाली महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. ये शिकायत मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने शिकायतों के आधार पर दर्ज की है. महिला पर आरोप है कि वो झूठी शिकायतों के आधार पर लोगों को फंसाने की धमकी दिया करती है. जो लोग धमकी से डर जाते हैं उनसे वो अनुचित लाभ वसूलती है. मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद की.
फंसाने की धमकी देने वाली महिला पर एक्शन
पुलिस के अनुसार, आरोपिया ने अपने पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की थी. पुलिस ने शिकायतों की विस्तृत जांच करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों की सिलसिलेवार जांच की. तथ्य के परीक्षण के दौरान लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी और शिकायतें झूठी एवं भ्रामक पाए जाने की बात सामने आई.
न्यायालय की अनुमति के बाद दर्ज हुआ मामला
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि महिला द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार की शिकायतें कर लोगों को गंभीर मामलों में फंसाने, समझौते के नाम पर धन लेने और शासन की राहत राशि का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जा चुका है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति प्राप्त होने के बाद महिला के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 217 और 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है: विवेक पाटले, जांच अधिकारी
एसपी ने दी सख्त चेतावनी
पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शिकायत दर्ज कराते समय केवल सत्य तथ्यों और प्रमाणों का सहारा लें, झूठी और भ्रामक शिकायतों के माध्यम से निर्दोष लोगों को फंसाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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